大樹光電場濫墾 遭勒令停工

高雄大樹和山里一處51公頃山坡地設置光電場，議員吳利成發現山坡地遭業者濫墾，他昨總質詢出示照片，質疑業者砍光樹，第2期預定地「光禿禿」，雨季恐造成土石滑落，汙染高屏溪水源；市長陳其邁表示，已勒令停工改善，並開罰10萬元。

議員吳利成指出，政府推動光電政策，錯誤政策卻破壞美麗家園，大樹有業者為設置太陽能光電板，把原本的山坡地剷平，大面積土地變成寸草不生，居民擔心，若遇大雨，恐會導致山坡地土石流失，整片往下滑至高屏溪；此外，原本農地可種水果，也因為光電板帶來的反光，導致溫度上升，難保農作物不受影響。

市長陳其邁回應，此案因違反水保法，以要求停工，若尚未停工也會立刻下令停工，市府立場很清楚，2公頃以上光電場域為經濟部核准，都市計畫變更屬於內政部國土署核定範圍，他已要求高雄市的地面型光電案要從嚴審查，屋頂型的漁電共生也要做好環境及產業評估，等專案小組審查後才放行。

陳其邁說法引起吳利成質疑，他批評，大樹這處光電案面積超過50公頃，業者向中央申請，不用環評就施作，目前第一期工程已完工，整片土地都已經被破壞，地方政府要亡羊補牢根本來不及，停工有用嗎？

水利局長蔡長展回覆，針對水土保持部分，水利局人員有去現場檢查，要求工程暫緩施工，原來堆置土坡若因降雨衍生災害必須先處理，目前太陽能板施工部分已經停工，開罰業者10萬元並要求提改善計畫。