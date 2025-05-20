聽新聞
0:00 / 0:00

台積電率供應鏈 進駐屏科

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

行政院長卓榮泰昨參加屏東科學園區半導體供應鏈進駐啟動典禮，縣長周春米說，台積電率領半導體供應鍊進駐屏東科學園區，投資屏東，對屏東肯定，未來供應鏈進駐創造數千個就業機會，是屏東產業翻轉契機。

屏科鄰近高鐵預定地，行政院打造大南方矽谷，自嘉義延伸至屏東，其中屏科部分，將由台積電率領供應鏈廠商進駐園區西側，28公頃土地將打造全台首座「半導體供應鏈專區」。

昨天進駐典禮除卓榮泰到場外，台積電副總經理莊子壽、李文如及200多名產官學業界一同出席，見證半導體產業鏈深耕屏東。卓揆也向廠商喊話，台灣水、電、土地、人才都沒問題，政府會考慮各個產業需求，盡量啟用國內優秀本地人才或引進移工。

莊子壽說，專區將群聚建廠高階材料、元件、系統設計、模組製造、標準認證等廠商，依管理局推估，共可創造約1400億元效益，期待這座專區成為全球的建廠中心，為全球半導體產業發展挹注動能。

南部科學園區管理局長鄭秀絨說，專區由台積電整體運籌，目前有10家供應鏈廠商承諾要進駐園區，園區下半年將審查廠商資格，再由台積電就每家廠商適合區位做配置，預計明年下半年將陸續動工，台積電則會興建辦公大樓，協助供應鏈技術創新。

屏東 台積電 供應鏈

延伸閱讀

獨／三峽重大車禍釀3死 肇事者老翁酒測結果出爐

獨／三峽重大車禍78歲肇事者曾獲模範父親 酒測值為零

影／核三除役供電吃緊？ 卓榮泰：台灣水、電都沒問題

台積電率供應鏈進駐屏科 卓榮泰：啟動高科技發展

相關新聞

陸客暴增亂象四起惹民怨 金門議員促觀光處研擬對策

金門縣議會第8屆第5次定期會今天進行觀光處、文化局、人事處業務報告，議員針對陸客旅遊與交通秩序問題提出諸多質詢。根據觀光...

小港公園現狼蹤 1年半仍缺監視器

高雄市長陳其邁上任後完成62座特色公園，小港森林公園前年發生老翁涉對落單女童伸狼爪，市議員許采蓁昨質詢說，案發至今該公園...

大樹光電場濫墾 遭勒令停工

高雄大樹和山里一處51公頃山坡地設置光電場，議員吳利成發現山坡地遭業者濫墾，他昨總質詢出示照片，質疑業者砍光樹，第2期預...

台積電率供應鏈 進駐屏科

行政院長卓榮泰昨參加屏東科學園區半導體供應鏈進駐啟動典禮，縣長周春米說，台積電率領半導體供應鍊進駐屏東科學園區，投資屏東...

影／高雄議員黃明太不捨母親離世 總質詢哽咽無法言語

高雄市議員黃明太的母親享91歲耆壽日前離世，黃明太今天下午總質詢，強忍悲痛說，他因「失去世上最愛的人」而變更總質詢時間，...

曾有百貨公司....高雄車站廣場「聚集流浪漢」 住商大樓尋求都更

高鐵南延未來會進入高雄車站，外界看好周遭發展，高市府也啟動大都更案。議員黃香菽關心閒置超過10年以上的國城站前廣場是否有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。