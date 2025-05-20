台積電率供應鏈 進駐屏科

行政院長卓榮泰昨參加屏東科學園區半導體供應鏈進駐啟動典禮，縣長周春米說，台積電率領半導體供應鍊進駐屏東科學園區，投資屏東，對屏東肯定，未來供應鏈進駐創造數千個就業機會，是屏東產業翻轉契機。

屏科鄰近高鐵預定地，行政院打造大南方矽谷，自嘉義延伸至屏東，其中屏科部分，將由台積電率領供應鏈廠商進駐園區西側，28公頃土地將打造全台首座「半導體供應鏈專區」。

昨天進駐典禮除卓榮泰到場外，台積電副總經理莊子壽、李文如及200多名產官學業界一同出席，見證半導體產業鏈深耕屏東。卓揆也向廠商喊話，台灣水、電、土地、人才都沒問題，政府會考慮各個產業需求，盡量啟用國內優秀本地人才或引進移工。

莊子壽說，專區將群聚建廠高階材料、元件、系統設計、模組製造、標準認證等廠商，依管理局推估，共可創造約1400億元效益，期待這座專區成為全球的建廠中心，為全球半導體產業發展挹注動能。

南部科學園區管理局長鄭秀絨說，專區由台積電整體運籌，目前有10家供應鏈廠商承諾要進駐園區，園區下半年將審查廠商資格，再由台積電就每家廠商適合區位做配置，預計明年下半年將陸續動工，台積電則會興建辦公大樓，協助供應鏈技術創新。