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小港公園現狼蹤 1年半仍缺監視器

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
小港森林公園戲沙區曾發生女童遭色狼猥褻案，議員許采蓁追查發現，兒童遊憩區欠缺監視器，無法保障孩童安全。圖／許采蓁服務處提供
小港森林公園戲沙區曾發生女童遭色狼猥褻案，議員許采蓁追查發現，兒童遊憩區欠缺監視器，無法保障孩童安全。圖／許采蓁服務處提供

高雄市長陳其邁上任後完成62座特色公園，小港森林公園前年發生老翁涉對落單女童伸狼爪，市議員許采蓁昨質詢說，案發至今該公園未裝監視器，另中央公園面積大、人潮多，遊戲場也沒監視器，市府應全面檢討，保障孩童安全。市長陳其邁說，會研擬加裝監錄系統。

2023年9月，1名10歲女童放學後跟外祖父到小港森林公園戲沙區玩耍，外祖父一度離開去其他區域散步，1名男子看見女童落單意圖不軌，所幸女童外祖父即時返回，嚇跑色狼，隔天犯嫌卻重返現場，再度找尋落單女童下手。

許采蓁總質詢質疑，小港森林公園腹地廣大，有好幾個出入口，但兒童遊樂區未設監視器，女童遭猥褻案發生後，警方靠公園周遭路口監視器查出犯案男子，事發至今一年半，小港森林公園仍沒有監視器；公園處僅負責設施，不會優先投入經費，警方也只針對馬路交通安全設監視器，應全面檢討。

除小港森林公園外，許采蓁也發現，近年許多大型活動都在中央公園舉辦，人潮更多，經她調查，兒童遊樂場、步道等地都沒有監視器，嫌犯若犯案後換裝步行離開，完全無法追查。

許采蓁建議，高雄文化中心設置監視器後成功改善治安，北市公園增設監視器後，大幅降低毒品及詐欺案；中小型公園出入口有限，大型公園則不同，應該要將監視器及治安列為規畫項目，另針對已經落成的大型公園也要進行盤點，設法編經費裝監視器。

市長陳其邁回應，高雄市現有8處公園裝監視器，會請工務局公園處與警察局協調，針對大型公園增加監視器數量，另外鄰里小公園周遭路口若有監視器，轉動角度可以照到公園，會請警察局調整。

高雄市 監視器 森林公園 性騷擾 女童

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