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陸客暴增亂象四起惹民怨 金門議員促觀光處研擬對策

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣議員陳錦偉今天指出，陸客來金門多以租用電動車代步，因不熟悉金門道路與交通規則，常造成擁堵與危險，直言「只是尚未發生重大意外而已」，呼籲觀光處應盡速研擬替代交通方案，以減少對交通的衝擊。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議員陳錦偉今天指出，陸客來金門多以租用電動車代步，因不熟悉金門道路與交通規則，常造成擁堵與危險，直言「只是尚未發生重大意外而已」，呼籲觀光處應盡速研擬替代交通方案，以減少對交通的衝擊。記者蔡家蓁／攝影

金門縣議會第8屆第5次定期會今天進行觀光處、文化局、人事處業務報告，議員針對陸客旅遊與交通秩序問題提出諸多質詢。根據觀光處統計，今年截至目前已有逾7萬名陸客透過小三通來金門，較去年同期成長顯著，其中9成為自由行旅客，但隨之而來的交通亂象也引發議員關切。

議員陳錦偉指出，陸客多以租用電動車代步，因不熟悉金門道路與交通規則，他們常常一群人就停在大馬路上，常造成擁堵與危險，尤其在假日期間市區交通幾近癱瘓，直言「只是尚未發生重大意外而已」，並呼籲觀光處應盡速研擬替代交通方案，如鼓勵陸客改搭計程車或9人座車輛，以減少對交通的衝擊。

觀光處長許績鑫回應表示，觀光處透過小三通船舶宣導、簡體版旅遊網站等方式加強對陸客交通安全教育，未來也將檢討並納入鼓勵搭乘大眾運輸的對策。他坦言，陸客在金門延續原有交通習慣，如不熟悉圓環、不遵守紅燈右轉禁令，需持續宣導與民宿、租車業者合作，加強提醒。

針對五一長假期間陸客湧入導致的交通亂象，議員許大鴻批評縣府雖事先發新聞稿宣稱「萬全準備」，但仍有不少亂象產生，他說，大陸沒有圓環以及禁止紅燈右轉等交通習慣，這部分其實應該對陸客加強宣導。此外，許大鴻也關切金門往返台灣的客船建置，建議觀光處積極向中央爭取資源。

在開拓國際旅客方面，議員董森堡肯定觀光處赴韓國、香港參展的努力，但建議應訂立明確KPI以檢視成效。他指出，外籍旅客若透過台灣本島入境金門，交通時間與費用成本過高，建議在海外行銷中強化經廈門高崎機場轉運至金門的宣傳，以提高吸引力。

針對爭取陸客部分，董森堡追問中央是否有擴及至上海、廣州、深圳等高消費力城市的計畫，並建議觀光處在簡體文字識別度上加強旅遊指引。許績鑫表示，政策目前仍限制於福建地區，但觀光處規劃針對8個地級市進行推廣，並將續以旅展接觸更多省份業者。

至於董森堡所提到的小三通常態化航班不足問題，許績鑫表示，已與廈門方面建立協調機制，旅客若達一定量會啟動疏運應變措施，針對增加航班也會持續爭取，在旅客數持續成長下也已函文向航港局爭取擴大至28航班，未來在特殊節日也會視情況爭取加班船次。

針對五一長假期間陸客湧入導致的交通亂象，議員許大鴻批評縣府雖事先發新聞稿宣稱「萬全準備」，但仍有不少亂象產生。記者蔡家蓁／攝影
針對五一長假期間陸客湧入導致的交通亂象，議員許大鴻批評縣府雖事先發新聞稿宣稱「萬全準備」，但仍有不少亂象產生。記者蔡家蓁／攝影
針對爭取陸客部分，議員董森堡追問中央是否有擴及至上海、廣州、深圳等高消費力城市的計畫，並建議觀光處在簡體文字識別度上加強旅遊指引。記者蔡家蓁／攝影
針對爭取陸客部分，議員董森堡追問中央是否有擴及至上海、廣州、深圳等高消費力城市的計畫，並建議觀光處在簡體文字識別度上加強旅遊指引。記者蔡家蓁／攝影

陸客 金門 小三通

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