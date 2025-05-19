影／高雄議員黃明太不捨母親離世 總質詢哽咽無法言語
高雄市議員黃明太的母親享91歲耆壽日前離世，黃明太今天下午總質詢，強忍悲痛說，他因「失去世上最愛的人」而變更總質詢時間，正式質詢前深深一鞠躬，感謝市長陳其邁、議長康裕成等人及團隊在治喪期間給他關懷及慰問。
民進黨議員黃明太表示，他原本排定在5月6日質詢，但母親卻在5月4日離世，頓失「這輩子最愛我的人，也是我最愛的人」，所以改成今天質詢，治喪期間非常感謝議長康裕成、議會同仁，以及市長陳其邁及所有局處首長，感謝每天都有去安慰他的人，治喪事宜已經圓滿達成。
黃明太哽咽說，每次質詢，他的母親都會守在電視機前面，擔心他質詢會不會得罪人。黃明太憶及母親在世時的情境，哽咽無法言語，最後深嘆一口氣，接續說「人總是會有走的一天，這個時候還是要專心市政監督」。
質詢過程中，黃明太為興達電廠回饋金的事情動怒，盛怒下把茄萣區長蔡青芬趕出議場。事後還自我檢討說，雖然他的母親不喜歡他發脾氣，但他今天還是忍不住動怒。
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