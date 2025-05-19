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曾有百貨公司....高雄車站廣場「聚集流浪漢」 住商大樓尋求都更

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員黃香菽關心高雄車站附近的危老及都更案，希望閒置多年的國城站前廣場有機會改變現況。記者徐白櫻／翻攝
高市議員黃香菽關心高雄車站附近的危老及都更案，希望閒置多年的國城站前廣場有機會改變現況。記者徐白櫻／翻攝

高鐵南延未來會進入高雄車站，外界看好周遭發展，高市府也啟動大都更案。議員黃香菽關心閒置超過10年以上的國城站前廣場是否有機會透過危老或都更改變閒置現況。副市長林欽榮表示，目前1至8樓還沒談妥，9樓以上套房達成率已經50％，起造人正努力推動中。

國城建設於1995年在高雄火車站旁興建住商混合大樓「站前廣場」，距離高雄車站僅50公尺，21層的大樓設商場，過去曾經有遠東百貨、名佳美生活館進駐，後因站前商圈沒落，商場閒置多年。

議員黃香菽指出，屋齡30年的國城站前廣場過去很繁華，曾有百貨公司進駐，以前B2到9樓是商場，以上是小套房，戶數699戶，商場閒置多年，甚至出現流浪漢聚集，最近聽說受車站大都更案，商場內持有者簽署都更同意書。

副市長林欽榮證實，國城站前廣場想要走都市更新，目前1至8樓還沒談妥，9樓以上套房的達成率已經50％。

黃香菽追問，市府有無把握何時可輔導達成8成以上？

「有目標、但沒有把握！」林欽榮說，因為產權是私人持有，市府一直持續溝通中，大樓裡面有數百人居住，現況跟基地旁的台鐵兩棟大樓（商業大樓、旅館大樓）差距很大，起造人很有誠意也想做，但因產權已經被分賣，正在努力集合中。

高市議員黃香菽關心國城站前廣場現況，副市長林欽榮證實，起造人努力整合意見，已有5成套房屋主有意參與都更。記者徐白櫻／翻攝
高市議員黃香菽關心國城站前廣場現況，副市長林欽榮證實，起造人努力整合意見，已有5成套房屋主有意參與都更。記者徐白櫻／翻攝

都更 議員 林欽榮 套房

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