曾有百貨公司....高雄車站廣場「聚集流浪漢」 住商大樓尋求都更

高鐵南延未來會進入高雄車站，外界看好周遭發展，高市府也啟動大都更案。議員黃香菽關心閒置超過10年以上的國城站前廣場是否有機會透過危老或都更改變閒置現況。副市長林欽榮表示，目前1至8樓還沒談妥，9樓以上套房達成率已經50％，起造人正努力推動中。

國城建設於1995年在高雄火車站旁興建住商混合大樓「站前廣場」，距離高雄車站僅50公尺，21層的大樓設商場，過去曾經有遠東百貨、名佳美生活館進駐，後因站前商圈沒落，商場閒置多年。

議員黃香菽指出，屋齡30年的國城站前廣場過去很繁華，曾有百貨公司進駐，以前B2到9樓是商場，以上是小套房，戶數699戶，商場閒置多年，甚至出現流浪漢聚集，最近聽說受車站大都更案，商場內持有者簽署都更同意書。

副市長林欽榮證實，國城站前廣場想要走都市更新，目前1至8樓還沒談妥，9樓以上套房的達成率已經50％。

黃香菽追問，市府有無把握何時可輔導達成8成以上？