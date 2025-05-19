高雄科工館「趣自造chill maker」 打造全齡創作學習基地

國立科工館「趣自造chill maker」歷時一年多籌備，以學創合一、資源共享為營運核心，今年開幕以來成為南台灣創新教育的新場域，讓參與者培養創作的樂趣，全力推動STEAM教育、創客精神及樂齡終身學習，打造全齡創作學習基地。

科工館指出，趣自造chill maker設在北館B1F戶外川堂追風廣場旁，源自對多樣性社會的深度關注，鼓勵全民創作讓創意成為生活一部分，chill代表輕鬆隨興態度，讓參與者在放鬆中啟發靈感、培養創作興趣，體會動手實作的樂趣。

科工館表示，內部空間規畫多元，針對忙碌上班族開設夜間藝術創作課程，也幫樂齡長者規畫藝術療癒與手作課程，透過創作豐富生活，成人創作班鼓勵探索自我實現個人創意，創客專區融合科技與藝術，從原型製作到實際應用，打破領域邊界，激盪創新火花。

面對高齡化社會來臨，同步推出「學習不斷電，樂齡再出發」計畫，強化樂齡族群課程設計，聚焦休閒學習、技能增能與社群交流，提升銀髮族學習品質。

有別於傳統教室式學習，趣自造chill maker的活動範圍延伸至館外草地與公共空間，靈活使用戶外追風廣場、穿堂區與劇院廣場，規畫如夜間戶外電影院、綠能探索營、創客市集與動態表演活動，讓創作與生活緊密結合。