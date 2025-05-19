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雨季要來！高雄大樹光電場剷平山坡地 市府勒令停工

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
議員吳利成上周走訪大樹和山里光電場，質疑業者濫墾山坡地，不利水土保持。圖／議員吳利成提供
議員吳利成上周走訪大樹和山里光電場，質疑業者濫墾山坡地，不利水土保持。圖／議員吳利成提供

高雄大樹和山里一處51公頃山坡地設置光電場，議員吳利成今天在議會展示上周拍攝的山坡地濫墾照片，痛心指出，業者砍光綠樹準備施作第二期光電場，預定地光禿禿寸草不生，雨季到來，鄰近居民擔心山坡地土石滑落，汙染高屏溪水源，市府不該束手無策。市長陳其邁回應已經勒令業者停工，水利局也開罰10萬元。

議員吳利成指出，政府推動光電政策，錯誤政策卻破壞美麗家園，大樹有業者為設置太陽能光電板，把原本的山坡地剷平，大面積土地變成寸草不生，大家都擔心，大雨來襲會導致整片山坡地土石流失，整片往下滑會留至高屏溪。此外，原本農地可種水果，現在也因為太陽能光電板帶來的反光導致溫度上升，難保農作物不受影響。

市長陳其邁回應，此案已經依違反水保法要求停工，若尚未停工也會立刻下令停工，市府立場很清楚；2公頃以上光電場域為經濟部核准，都市計畫變更屬於內政部國土署核定範圍，他已要求高雄市的地面型光電案要從嚴審查，屋頂型的漁電共生也要求做好環境及產業評估，必須專案小組審查後才放行。

吳利成進一步質疑，大樹這處光電案面積超過50公頃，業者向中央申請， 不用環評就施作，目前第一期工程已完工，整片土地都已經被破壞，地方政府要亡羊補牢根本來不及，停工有用嗎？

水利局長蔡長展回復，針對水土保持部分，水利局人員有去現場檢查，要求工程暫緩施工，原來堆置土坡若因降雨衍生災害必須先現場處理，不過太陽能板施工部分已經停工；要求業者要提改善計畫，且裁罰10萬元。

議員吳利成上周走訪大樹和山里一處光電場，質疑業者濫墾山坡地，不利水土保持。記者徐白櫻／翻攝
議員吳利成上周走訪大樹和山里一處光電場，質疑業者濫墾山坡地，不利水土保持。記者徐白櫻／翻攝
高市議員吳利成上周走訪大樹和山里一處光電場，親眼目睹光電業者的挖土機正在作業，質疑業者根本不甩市府的停工令。圖／議員吳利成提供
高市議員吳利成上周走訪大樹和山里一處光電場，親眼目睹光電業者的挖土機正在作業，質疑業者根本不甩市府的停工令。圖／議員吳利成提供
議員吳利成上周走訪大樹和山里一處光電場，質疑業者濫墾山坡地，不利水土保持，市長陳其邁回應，市府已經勒令停工。記者徐白櫻／翻攝
議員吳利成上周走訪大樹和山里一處光電場，質疑業者濫墾山坡地，不利水土保持，市長陳其邁回應，市府已經勒令停工。記者徐白櫻／翻攝
光電業者在大樹區和山里分兩期開發，第一期工程的光電板已經搭建好。圖／議員吳利成提供
光電業者在大樹區和山里分兩期開發，第一期工程的光電板已經搭建好。圖／議員吳利成提供

高屏溪 陳其邁 濫墾 水利局

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