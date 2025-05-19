網路瘋傳旗津要辦「送肉粽」 區公所說話了

近日網路社群瘋傳高雄旗津將於5月25日舉辦俗稱「送肉粽」的儀式，引發地方民眾不安與議論。旗津區公所今天正式澄清，該活動屬於民間宗教祈福儀式，現場不會有大體參與，呼籲民眾勿過度驚慌，也勿散播不實訊息，以維護社區和諧與安寧。

旗津區公所表示，5月13日晚間，轄內發生一件非自然死亡事件。為超渡亡者並祈求家屬平安，家屬擬於5月25日晚上舉行傳統宗教祭祀，屬於一般民間信仰活動。

但相關消息被部分網路用語誤傳為「送肉粽」，引起社區誤解與過度聯想。不少民眾上網詢問「送肉粽」的路線，引起旗津居民的不安，有人說「很好奇這不是中部的習俗嗎？怎麼旗津會有」、「我在旗津五十幾年第一次聽到旗津有送肉粽」。

也有網友說，「不就是是送煞儀式嗎！上面寫的時間點避開而已，謠言一直在亂傳，有考慮過喪家嗎，請問誰家願意發生這種事」。

旗津區公所強調，此次儀式為「送煞」性質，純屬宗教祈福活動，當天儀式中並無大體參與，不涉及特殊遺體處理程序。區公所也已主動向相關住戶說明澄清，獲得理解與尊重。

旗津區長張淑貞表示，公所已於官網與粉絲專頁發布公告，並轉知警察局旗津分局協助。區里幹事亦將全程陪同，協助活動順利進行並避免誤會擴大，同時也責成各里長主動澄清誤訊，降低居民不必要的恐慌。