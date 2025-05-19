快訊

勒斃女師…瘖啞男認有做「不禮貌行為」 遭羈押禁見

私校寒冬／114高中職海嘯來襲 6校停招、雙北恐重災區

三聯董座徐少東吸金22億潛逃 傳訊兒「司法不公」曝人在這國家

國3中寮隧道至燕巢 每週3天下午開放小車走路肩

中央社／ 高雄19日電

高雄市交通局今天表示，國道3號南向中寮隧道至燕巢系統路段即日起每週五、六、日下午4時至6時開放外側路肩供「小型車」行駛，希望能改善此路段尖峰壅塞情形。

高雄市交通局今天透過新聞稿指出，針對國道3號南向中寮隧道至燕巢系統路段，交通部高速公路局將於即日起每週五、六、日下午4時至6時開放外側路肩供「小型車」行駛。

交通局提醒用路人多留意並依照現場標誌及標線行駛，變換車道與路肩時請依規定使用方向燈，維護行車秩序與安全。

新聞稿中，交通部高速公路局呼籲用路人行車時隨時注意資訊可變標誌顯示，也可撥打路況查詢專線1968、收聽警察廣播電台，或上高速公路局全球資訊網以了解最新開放路肩訊息。

交通局表示，用路人可提前掌握高雄市道路狀況，並於出門前多利用「高雄市即時交通資訊網」查詢即時路況及資訊。

高雄市 高速公路

延伸閱讀

今年超了沒？ 肝基會在高雄市大社區提供抽血癌篩腹超

司機酒駕公司貨車牌照被吊扣 法院：悖於法律解釋方法

人行道比車道寬！高雄三民區劃設「保護型標線人行道」引熱議

高雄往返鳳山燕巢公車取消寒暑假首班車 引發眾怒

相關新聞

高雄旗津罕見「送煞」嚇壞在地人 真相曝光他籲：勿驚慌

高雄旗津一處社區近日貼出送煞公告，稱5月25日晚間舉行「送煞儀式」，提醒沿路住戶配合緊閉門窗，以防犯沖，公告一出引起地方...

連警局也停電…高雄鹽埕區、苓雅區深夜電纜故障 今清晨全數復電

高雄市從昨天深夜至今天清晨，接連在鹽埕區、苓雅區發生兩起停電事故，共造成579戶停電，民眾熱到跑出家門，鹽埕警分局也因為...

腳踏車占紅線、堆積如垃圾 高雄車站周邊巷弄成市容痛點

台鐵高雄車站歷經20年工程整建，去年底終於啟用，但車站旁安寧街巷弄內仍出現許多腳踏車違規停放情形，不僅紅線區域遭占用，還有多輛疑似廢棄腳踏車長期占用空間，嚴重影響市容。議員說，高雄車站是高雄的門面，市府應設法排除各種妨礙市容的情形發生。環保局說，今天將前往張貼通知書，限期7日移除。

中油七接說明會 大林蒲居民質疑環評草率

中油洲際液化天然氣接收站（七接）預計7月動工，昨在高雄大林蒲辦施工前說明會，地方質疑環評過程草率，施工帶來空氣、噪音等汙...

高雄捷運乘客掉錢包誤用緊急對講機 列車停駛約1分鐘

高雄捷運昨天一名乘客下車前發現錢包遺失，一時情急按下車廂內的緊急對講機，導致列車短暫停駛約1分鐘。高捷公司表示，若有遺失...

高雄五甲地區自來水管線突破裂 超過2萬戶苦等復水

高雄市鳳山區五甲地區今天清晨突發大規模停水事故，造成16個里、2萬3633戶水壓驟降或無水可用。台灣自來水公司說，主因為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。