國3中寮隧道至燕巢 每週3天下午開放小車走路肩

高雄市交通局今天表示，國道3號南向中寮隧道至燕巢系統路段即日起每週五、六、日下午4時至6時開放外側路肩供「小型車」行駛，希望能改善此路段尖峰壅塞情形。

高雄市交通局今天透過新聞稿指出，針對國道3號南向中寮隧道至燕巢系統路段，交通部高速公路局將於即日起每週五、六、日下午4時至6時開放外側路肩供「小型車」行駛。

交通局提醒用路人多留意並依照現場標誌及標線行駛，變換車道與路肩時請依規定使用方向燈，維護行車秩序與安全。

新聞稿中，交通部高速公路局呼籲用路人行車時隨時注意資訊可變標誌顯示，也可撥打路況查詢專線1968、收聽警察廣播電台，或上高速公路局全球資訊網以了解最新開放路肩訊息。

交通局表示，用路人可提前掌握高雄市道路狀況，並於出門前多利用「高雄市即時交通資訊網」查詢即時路況及資訊。