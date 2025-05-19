高雄旗津罕見「送煞」嚇壞在地人 真相曝光他籲：勿驚慌

高雄旗津一處社區近日貼出送煞公告，稱5月25日晚間舉行「送煞儀式」，提醒沿路住戶配合緊閉門窗，以防犯沖，公告一出引起地方熱議，有在地人稱「在旗津這麼久第一次聽過」。

根據該社區公告，5月25日晚間6點到8點，旗津三路900巷5弄巷口舉行送煞儀式，該公告還貼出送煞儀式路線圖，強調「儀式用意乃是為祈求存者安心，科儀時間請社區住戶配合門窗緊閉，非必要請勿在外逗留以防犯沖」。

按照民俗傳統，送煞一般是指將非自然死亡的往生者依科儀辦好後事，以達驅邪送煞之效；常見中部沿海地區，旗津雖然靠海，但罕見有送煞公告，也引起居民熱議。

在地人稱「在旗津五十幾年第一次聽到旗津有送肉粽」，也有人說「考慮是否當天要去市區住宿」，但有人認為「平常心看待即可」。

不過，有當地人向家屬查證後，確認當天僅是一般宗教科儀，好讓亡者早日解脫，並祈願家人平安，往生者仍存於殯儀館，儀式並非網路所傳的「送肉粽」，為民間常見的宗教習俗，請民眾勿過度驚慌。

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