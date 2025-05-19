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連警局也停電…高雄鹽埕區、苓雅區深夜電纜故障 今清晨全數復電

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市鹽埕區北斗街一處人孔蓋昨天深夜11時34分傳出爆炸聲，隨後造成建國四路、北斗街、新興街一帶停電，台電高雄區處緊急派員到場搶修。圖／台電提供
高雄市鹽埕區北斗街一處人孔蓋昨天深夜11時34分傳出爆炸聲，隨後造成建國四路、北斗街、新興街一帶停電，台電高雄區處緊急派員到場搶修。圖／台電提供

高雄市從昨天深夜至今天清晨，接連在鹽埕區、苓雅區發生兩起停電事故，共造成579戶停電，民眾熱到跑出家門，鹽埕警分局也因為停電，緊急啟動備用發電機。台電說，接獲通報後已派人搶修，今天清晨已全數復電。

台電說，昨天深夜11時34分接獲消防局通報，位於鹽埕區手孔出現持續爆響聲，台電高雄區處緊急派員至現場搶修，經查事故原因為用戶引接電纜線路故障，造成建國四路、北斗街、新興街一帶總計停電139戶，今天凌晨1時26分復電138戶，2時24分全數送電。

鹽埕區居民說，昨天深夜聽到北斗街一處人孔蓋下傳出爆炸聲，連忙報警處理，警方及消防隊到場後，發現是台電的地下電纜故障，必須先停電才能進行維修；由於昨天深夜相當悶熱，停電後有許多人熱到出門透氣。鹽埕分局停電後，警方派人到頂樓啟動發電機，深夜仍有人執勤的偵查隊、警備隊等單位，並未受到停電影響。

台電說，另一起停電事故是今天清晨4時52分，在苓雅區青年一路、林南街、光華一路一帶，因高壓電纜故障造成440戶停電，經漏夜派人至現場搶修，已在清晨6時08分，全數完成復電。

高雄市鹽埕區昨天深夜11時許突然停電，台電高雄區處緊急派員到場搶修。圖／台電提供
高雄市鹽埕區昨天深夜11時許突然停電，台電高雄區處緊急派員到場搶修。圖／台電提供

高雄市 電纜 台電 停電

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