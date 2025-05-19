腳踏車占紅線、堆積如垃圾 高雄車站周邊巷弄成市容痛點

台鐵高雄車站歷經20年工程整建，去年底終於啟用，但車站旁安寧街巷弄內仍出現許多腳踏車違規停放情形，不僅紅線區域遭占用，還有多輛疑似廢棄腳踏車長期占用空間，嚴重影響市容。議員說，高雄車站是高雄的門面，市府應設法排除各種妨礙市容的情形發生。環保局說，今天將前往張貼通知書，限期7日移除。

三民區安寧街是南台灣知名成衣零售批發商圈，街道兩旁服飾店林立。安寧街鄰近高雄車站，不少外籍移工、學生與上班族，因需通勤而騎乘腳踏車至車站，但周邊缺乏規劃完善的停放區域，只能隨便找地方停，居民抱怨影響通行。

居民說，在安寧街與站西路旁雖有設置汽車停車場與機車停車格，但腳踏車的停車空間明顯不足，停車場旁更有1塊雜草叢生的畸零地，堆滿廢棄腳踏車與垃圾，形同「都市死角」，希望市府增設腳踏車停放專區。據了解，該地屬於台鐵所有，先前因車站工程需求而以鐵柵欄圍設，至今仍未整理。

市議員白喬茵說，高雄車站周邊因土地權屬與管理單位混亂，導致垃圾、菸蒂亂丟，甚至還出現廢棄嬰兒床等，「顯見市府沒有辦法妥善維護這個門面的形象」，建議市府針對國有、私人及台鐵土地，建立明確維護分工與作業機制，並與台鐵合作增設腳踏車停放空間，透過定期巡查清除久停或廢棄車輛，提升停車空間使用效率。

交通局說，針對紅線及人行道上違規停放的腳踏車，將由警察局依法取締，廢棄腳踏車則由環保局負責清理。目前已在站東路（長明派出所旁）與站西路（郵政博物館旁）設有固定式自行車架與YouBike租賃站。後續將評估安寧街及周邊巷道的交通安全、人行空間與土地使用狀況，檢討增設停車空間的可行性，並納入定期巡查與管理機制。