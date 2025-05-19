中油七接說明會 大林蒲居民質疑環評草率

中油洲際液化天然氣接收站（七接）預計7月動工，昨在高雄大林蒲辦施工前說明會，地方質疑環評過程草率，施工帶來空氣、噪音等汙染，要求「先遷村再施工」，也不滿高市府沒派人來，場面一度混亂。中油表示，空汙增量會採在地抵換等方式，也採低噪音工法。

高市府說，本案開發單位為中油，審查單位為環境部，海洋局及環保局均有派員參與說明會；環保局表示，開發期間，將會同環境部辦理環評監督作業，確保開發單位依環評書件內容執行。

昨說明會上，高市議員陳麗娜會同「要健康婆婆媽媽團」、「高雄健康空氣行動聯盟」等環團人士高舉抗議標語，質疑在地居民僅十餘人，且不見市府環保局或海洋局官員出席，主張說明會無效，會場一度火爆，警方築人牆保護中油人員。

有居民說，去年山陀兒颱風重創高雄沿海，七接放在海邊，誰能保障安全？此外，施工期長達9年，大型車出入頻繁，對鄰近學校及居民帶來汙染。

「我們這裡都住死人嗎？」要健康婆婆媽媽團團長洪秀菊氣憤質疑，三接花6年評估，七接卻只花兩個月完成相關調查，預定地距離聚落僅2.8公里，居民飽受汙染多年，遷村前不能再有任何開發動作。

中油天然氣事業部執行長李熙文說，2022年啟動環評調查，說明會也依程序通知。去年颱風後有重新評估，積極因應極端氣候對接收站帶來的影響，空汙、噪音及交通等衝擊都有相關因應對策，會嚴格執行環評承諾，把安全管控做到最好。