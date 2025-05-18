高雄捷運乘客掉錢包誤用緊急對講機 列車停駛約1分鐘
高雄捷運昨天一名乘客下車前發現錢包遺失，一時情急按下車廂內的緊急對講機，導致列車短暫停駛約1分鐘。高捷公司表示，若有遺失物品，可到站後向服務台回報。
有民眾在社群平台Threads上發布影片，指有乘客掉錢包，結果出動全部人幫忙找錢包，引發網友討論。
高雄捷運公司今天說明表示，昨天下午2時30分左右，有旅客從R6凱旋站搭車到R8三多商圈站，在尚未抵達R8站時表示錢包不見了，後來經過協尋，由站務人員在R6站尋獲錢包，該名旅客返回R6站領取。
高捷公司指出，因該名旅客按了緊急對講機，所以行控中心請站長上車去詢問發生什麼事情，導致列車一度暫停約1分鐘。
高捷公司表示，緊急對講機主要是供旅客在車上發生緊急狀況時可以使用，如果是下車後可以處理的事情，建議下車後尋求車站人員的協助。但除非是惡意使用對講機，情節嚴重，否則還不到違規處罰程度。
高捷公司強調，旅客如果有遺失物物品，均可以到站之後向服務台回報，高捷會盡力協助搜尋。
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