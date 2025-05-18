高雄五甲地區自來水管線突破裂 超過2萬戶苦等復水

高雄市鳳山區五甲地區今天清晨突發大規模停水事故，造成16個里、2萬3633戶水壓驟降或無水可用。台灣自來水公司說，主因為1條埋設超過35年的老舊鋼管破裂，搶修作業持續進行，最快將於明天凌晨2時恢復正常供水。市議員李雅靜批評，台水長年忽視管線老化風險，要求加速汰換並全面檢討供水規劃。

台水第七區管理處說，今日清晨4時45分監測系統偵測到鳳山區國泰路、隆東路與林森路一帶水壓異常，研判為五甲二路一條直徑700毫米、於1989年埋設的老舊鋼管發生漏水。潛水人員已進入雨水箱涵查找破損點，確認位置後立即展開開挖搶修。

本起事故造成16個里計2萬3633戶水壓驟降或完全停水，包含一甲、二甲、五福、南和、南成、善美、大德、天興、富榮、富甲、正義、福祥、福興、福誠、鎮南、龍成等地區。台水預估，從18日上午8時起至19日凌晨2時止，為期約18小時的供水中斷期間，將派遣水車至各里提供緊急支援。

市議員李雅靜說，她今日清晨接獲大量民眾反映五甲地區無預警停水，天氣炎熱下尤其影響午、晚餐及晚間洗澡等民生用水，不少家庭根本來不及儲水，怨聲載道。她隨即協調台水公司派水車進駐受影響社區，並提醒居民注意公告、妥善儲水。

李雅靜表示，這起突發事故再次突顯老舊自來水管線潛在風險，要求台水公司應加快盤點並汰換轄內高齡管線，「不能再等到漏水才修，應積極建立預警與更新機制。」

李雅靜說，台水在規劃管線更新時，不應只著眼於更換老舊設施，還應納入當地30年來的人口增長、都市開發與用水需求變化，進行整體性的系統評估與規劃，「確保新設管線能夠支應未來長期所需，不再重蹈覆轍。」