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台日情誼 台灣祭冠軍團「The Salitus」嗨翻神戶音樂祭

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府主辦「台灣祭」冠軍隊The Salitus，今18日帶著搖滾能量，登上日本神戶最大戶外音樂祭Coming Kobe舞台，樂團大聲喊出「We are come from Taiwan」，全場觀眾高舉雙手熱情歡呼，點燃台日友好火花。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府主辦「台灣祭」冠軍隊The Salitus，今18日帶著搖滾能量，登上日本神戶最大戶外音樂祭Coming Kobe舞台，樂團大聲喊出「We are come from Taiwan」，全場觀眾高舉雙手熱情歡呼，點燃台日友好火花。圖／屏東縣政府提供

屏東縣與日本神戶市交流熱度再升溫！屏東縣政府主辦「台灣祭」冠軍隊The Salitus，今18日帶著搖滾能量，登上日本神戶最大戶外音樂祭Coming Kobe舞台，樂團大聲喊出「We are come from Taiwan」，全場觀眾高舉雙手熱情歡呼，點燃台日友好火花。

屏東縣府代表團此行拜會神戶市役所、市議會及兵庫縣議會，與當地經濟觀光、文化體育等部門就城市、觀光促進及永續發展等議題進行交流，雙方均期盼能拓展多元合作契機，建立更緊密的合作關係。

縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭代表縣長周春米到日本神戶市役所，與經濟觀光局、文化體育局等單位拜會；隨後，代表團到神戶市議會及兵庫縣議會，拜會日台友好促進協議會神戶市議會議員連盟的議員們，雙方就教育、文化以及觀光等多面向議題交流，為未來交流奠定基礎。

傳播處長鄞鳳蘭說，神戶市擁有美麗的山與海，與屏東自然環境相似。會議中，她向神戶市役所介紹屏東春夏秋冬各具特色文化活動，並即興清唱恆春民謠「思想起」，也預告10月舉辦首屆「世界在屏東」，邀請神戶代表團們來訪，透過長期交流與合作，建立更緊密連結。

鄞鳳蘭說，屏東與神戶交流始於疫情期間，兩地音樂祭皆從災後或疫情中出發，有相似背景，希冀未來在文化、農業、教育與產業等領域展開合作，讓南部民眾認識神戶，努力開啟南部直航新契機。

神戶市役所經濟觀光局長大畑公平以流利中文親切問候，回憶去年北川課長到訪屏東時受熱情款待，表達對屏東農業與觀光資源讚賞與留下深刻印象，他說，神戶與屏東擁有山海地景，且屏東農業與觀光資源豐富，期待未來持續深化合作，推動實質交流。

屏東縣政府主辦「台灣祭」冠軍隊The Salitus，今18日帶著搖滾能量，登上日本神戶最大戶外音樂祭Coming Kobe舞台，樂團大聲喊出「We are come from Taiwan」，全場觀眾高舉雙手熱情歡呼，點燃台日友好火花。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府主辦「台灣祭」冠軍隊The Salitus，今18日帶著搖滾能量，登上日本神戶最大戶外音樂祭Coming Kobe舞台，樂團大聲喊出「We are come from Taiwan」，全場觀眾高舉雙手熱情歡呼，點燃台日友好火花。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 日本 神戶

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