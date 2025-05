台日情誼 台灣祭冠軍團「The Salitus」嗨翻神戶音樂祭

屏東縣與日本神戶市交流熱度再升溫!屏東縣政府主辦「台灣祭」冠軍隊The Salitus,今18日帶著搖滾能量,登上日本神戶最大戶外音樂祭Coming Kobe舞台,樂團大聲喊出「We are come from Taiwan」,全場觀眾高舉雙手熱情歡呼,點燃台日友好火花。

屏東縣府代表團此行拜會神戶市役所、市議會及兵庫縣議會,與當地經濟觀光、文化體育等部門就城市、觀光促進及永續發展等議題進行交流,雙方均期盼能拓展多元合作契機,建立更緊密的合作關係。

縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭代表縣長周春米到日本神戶市役所,與經濟觀光局、文化體育局等單位拜會;隨後,代表團到神戶市議會及兵庫縣議會,拜會日台友好促進協議會神戶市議會議員連盟的議員們,雙方就教育、文化以及觀光等多面向議題交流,為未來交流奠定基礎。

傳播處長鄞鳳蘭說,神戶市擁有美麗的山與海,與屏東自然環境相似。會議中,她向神戶市役所介紹屏東春夏秋冬各具特色文化活動,並即興清唱恆春民謠「思想起」,也預告10月舉辦首屆「世界在屏東」,邀請神戶代表團們來訪,透過長期交流與合作,建立更緊密連結。

鄞鳳蘭說,屏東與神戶交流始於疫情期間,兩地音樂祭皆從災後或疫情中出發,有相似背景,希冀未來在文化、農業、教育與產業等領域展開合作,讓南部民眾認識神戶,努力開啟南部直航新契機。