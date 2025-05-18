高雄綠議員母喪出殯警方沿途站崗引議論 網酸「殯葬警察隊」

高雄市民進黨黃姓議員母親昨日出殯，警方在出殯路線沿途交整控燈，基層在「靠北警察」爆料引發熱議，網友酸警方可成立殯葬警察隊，專為高官、議員、地方重要人士包辦葬禮。警方解釋，情資發現有近千人參加公祭，擔心影響交通安排勤務，依職權規畫必要之交通引導勤務。

黃姓議員的母親昨在路竹區舉辦公祭，前總統陳水扁、市長陳其邁等人出席，出殯隊伍沿台28線道路前往長眠地。基層員警爆料說，湖內某議員家屬過世，公祭派警察交整，公祭完出殯路線全程每個路口派交整控燈，還要同仁趕快跳崗衝下一個路口控燈，「這是比照總統特勤，在抱議員大腿嗎？」還以為市長勤務，結果是幫靈車的出殯車隊控燈。

網友酸說，高市警局可以成立殯葬警察隊，專為高官、議員、地方重要人士包辦葬禮。還有人說「有開放一般民眾申請嗎？」、「 高雄暖警從你出生落地到你往生入土，溫暖一輩子」。

針對員警爆料內容，湖內分局說明，本次勤務是地方大型公祭活動，主辦單位雖有聘請義交疏導人車，惟依據以往處理類似大型活動人車聚集事件及較長車隊行駛道路之經驗，為確保當地交通安全及順暢，避免因臨停與車隊行進造成交通回堵與民眾不便，依職權規劃必要之交通引導勤務。

有關勤務內容，包括路口交通疏導、現場秩序維持等，均依勤務標準作業流程，以有限警力協助主辦單位人員及所聘義交共同執行。對於基層員警反映勤務壓力或資源調度的意見，分局十分重視，將透過內部溝通與制度檢討釋明，持續優化勤務規劃與人力調度，維護同仁權益與工作尊嚴。

湖內分局長王春生解釋，昨日公祭多達1千多人參與， 沿途約7公里，警方人員不到30人，其餘是義交共同執行。