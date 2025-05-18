影／中油七接預計7月動工 今辦說明會吵鬧中登場

中油洲際液化天然氣接收站（七接）預計今年7月動工，依環評法今在小港區鳳林國中舉辦施工前公開說明會。大林蒲反對居民質疑環評過程草率，施工帶來空汙、交通及噪音等汙染，要求先遷村再開發。抗議聲中，中油人員展開說明，強調合法評估及開發，施工過程會嚴格把關，雙方各自表述。

上午10點說明會登場，高市議員陳麗娜會同「要健康婆婆媽媽團」、「高雄健康空氣行動聯盟」等環團人士高舉抗議牌，質疑許多人未接獲通知，在地居民出席人數太少，程序有重大瑕疵，今天的說明會無效，氣氛一度火爆。

反對團體聲明指出，自去年9月環評初審、12月環評大會、今年2月海岸管理法說明會，乃至今天施工前環評公開說明會，大林蒲居民未曾接獲任何正式通知，導致環評初審會議中，無任何大林蒲居民得以出席發言，此等重大程序瑕疵，令人無法接受，環評無效，並已依法提起訴願，堅決主張應進入更嚴格的二階環評。

中油公司說明，高雄洲際貨櫃中心第二期（既有商港範圍）新設天然氣接收站，就近供應岡山以南地區用氣需求，改善南部地區空氣汙染；站區用地37.4公頃，儲槽區含6座 18萬公秉地上型LNG儲槽及相關設備。去年12月環評通過，今年4月取得開發許可，預計今年7月開工。

居民質疑，去年山陀兒颱風強勁風力重創高雄沿海，七接放在海邊，誰能保障安全，此外，施工期長達9年多，施工後大型車輛頻繁，對鄰近學校及居民不會有任何傷害嗎？

「我們這裡都住死人嗎？」要健康婆婆媽媽團團長洪秀菊質疑，很多里長都沒有收到說明會通知，三接花6年時間評估，七接卻只花兩個月完成相關調查，預定地距離聚落僅2.8公里，如何讓居民放心，遷村前不能有任何開發動作。