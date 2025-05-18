高雄幸福川變黑發臭 居民憂偷排廢水 水利局說話了

高雄市幸福川近日被民眾發現河水變黑、散發惡臭，甚至出現死魚，引發偷排廢水疑慮。網友找出4年前市府網站曾展示「幸福川蛻變成親水景觀」的照片，如今變得混濁、油膜浮動。水利局說，經查沒有工廠偷排廢水，異狀是因為今年首場大雨把上游側溝與下水道積淤沖入幸福川，是暫時性混濁現象。

幸福川全長約5.3公里，是高雄市境內1條小型河川，河道兩側為河南路與河北路，流經三民區、前金區、新興區與苓雅區，最終匯入愛河。幸福川過去因長期污染惡名昭彰，市府歷經多次整治，近年投入預算整建河岸、設置自行車道與親水平台，打造成兼具生態與休閒的水岸空間，並曾作為市府水環境改善政策的代表性案例。

民眾反映，幸福川從上周末起水色突然變成黑褐色，不僅有油膜漂浮、惡臭撲鼻，甚至有魚屍浮現，與先前清澈的水體形成強烈對比，懷疑有人偷排廢水。網友也貼出幸福川變成黑色河流的照片，引發熱議。有人說「第一次看到黑色的河」、「隔著手機都聞到了，而且會有很多蚊子」、「2年前去高雄看演唱會，當時這河還沒很嚴重」。

水利局說，近日幸福川沿線水質變濁有異味，不是偷排廢水所致，主因是5月9日夜間出現今年首場較大量降雨，上游民族路下方的截汚系統因應排洪需求停止操作，橡皮壩倒伏後，上游側溝及下水道內長期累積的垃圾雜物與淤泥，被雨水沖刷，流入幸福川，導致近日幸福川水體出現混濁及有異味的狀況。

水利局說，幸福川沿線已設置水循環泵與曝氣設備，並持續運作以加速水質改善。其中曝氣設備透過持續供氧，促進水體中微生物分解污染物，而水循環泵則協助打破水體死角、促進流動，提升整體水質循環效率。