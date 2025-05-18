今年超了沒？ 肝基會在高雄市大社區提供抽血癌篩腹超

依衛福部死因統計，每年約1萬3000人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌，慢性肝病及肝硬化為全國主要死因的第9位，肝癌則為全國主要癌症死因的第2位。就近10年癌症死因觀察，肝癌的標準死亡率持續下降，顯示全民防治肝病已有成效。

肝病防治學術基金會（肝基會）與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台合作，舉辦全民免費腹部超音波檢查活動，呼籲國人重視定期追蹤檢查肝臟，避免太晚發現肝癌。2025年「今年超了沒-免費保肝抽血癌篩腹超大活動」於今天上午在高雄市大社區中山堂舉辦，年滿30歲以上民眾即可參加。

根據調查，死於肝癌的病患中，約有70%的人為B型肝炎帶原者，而20%為慢性C型肝炎感染者。自2021年起，肝基會推動「今年超了沒？全民腹超總動員」活動，至全台偏鄉免費肝病篩檢及腹部超音波檢查，希望有效提升B、C肝篩檢的涵蓋率。

為了響應政府「2025年消除C肝」目標，肝基會近年來在全台各地推動「C肝微根除計畫」及「今年超了沒-免費保肝抽血癌篩腹超活動」，提醒腹部超音波的重要性，健保有補助B、C型肝炎民眾每半年到一年接受一次腹部超音波檢查，有肝硬化的民眾更可以每3到6個月就檢查一次。

肝基會與7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台合作，推動偏鄉免費肝病篩檢及腹部超音波檢查，歷年在全台各地7-ELEVEN門市已經服務超過2萬人次。今年肝基會與各地衛生所合作，在全台7-ELEVEN指定門市推動多場免費肝病抽血、癌症篩檢及腹部超音波檢查活動，邀請全民一起響應消滅肝病。

今天的活動現場加碼提供乳房X光攝影檢查、子宮頸抹片檢查、糞便潛血檢查、口腔黏膜檢查與營養諮詢等多元化的在地醫療服務，參加本次腹部超音波活動的民眾，現場會由專業護理人員解說腹超檢查報告結果。2周後可收到檢驗報告，若有問題可撥打0800-000-583免費保肝諮詢專線。