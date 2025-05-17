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屏東潮州賽神蝦長如手臂泰國蝦 返鄉青農大贏家

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣潮州鎮公所今天舉辦的第7屆「賽神蝦」活動。記者潘奕言／攝影
屏東縣潮州鎮公所今天舉辦的第7屆「賽神蝦」活動。記者潘奕言／攝影

屏東縣潮州鎮公所今天舉辦的第7屆「賽神蝦」活動，33歲的返鄉青農陳雅馨為最大贏家，奪下母蝦組與混合組雙冠王，公蝦組也獲得季軍，獨得2萬8000元獎金。鎮公所主秘王建元表示，舉辦賽神蝦活動不僅希望帶動泰國蝦產業，也鼓勵青農返鄉。

今年比賽分為公蝦組、母蝦組，及首度增加的公母蝦混合組，41名選手依序將蝦子帶上台秤重，由裁判宣布並記錄。當選手們從水中撈起長如手臂的蝦子時，台下觀眾都一陣驚呼。經統計後，各組取前5名，並上台頒發獎金及獎杯。

返鄉青農陳雅馨分別在母蝦組以重178公克、混合組（公蝦＋母蝦）重475公克獲得2項冠軍，公蝦組則獲得季軍。她說，家族從事泰國蝦養殖，她觀望很多年賽神蝦後，今年才決定報名參加，因為高手很多，沒想到會拿獎，所以當得知不僅拿到2個冠軍後，覺得很不可思議。

孫葦婷在公蝦組則以302公克獲得冠軍，他說去年公公首次參加賽神蝦，失利後一直掛念著，因此今年她與先生代替公公參賽，沒想到獲得冠軍，他也開心說「終於幫爸爸雪恥了！」孫葦婷的公公也興奮地直喊「讚」，並說明年會繼續參賽。

潮州鎮公所主秘王建元說，今年年初有幾波寒流影響蝦子生長，所以今年的冠軍蝦並未破紀錄。不過今年許多參賽者都很年輕，平均40歲以下，與首屆平均年齡60歲年輕許多。可見賽神蝦比賽不僅能帶動泰國蝦產業發展，也能鼓勵青農返鄉。

他說，公所已連續7年舉辦賽神蝦比賽，希望打響屏東泰國蝦名號，穩定市場價格增加蝦農經濟收益。潮州的養殖產業不只有泰國蝦，還有觀賞魚、觀賞蝦等，活動也能帶動其發展，未來公所會在賽事上推陳出新，創造更多產業價值。

屏東縣潮州鎮公所今天舉辦的第7屆「賽神蝦」活動，孫葦婷在公蝦組以302公克獲得冠軍。記者潘奕言／攝影
屏東縣潮州鎮公所今天舉辦的第7屆「賽神蝦」活動，孫葦婷在公蝦組以302公克獲得冠軍。記者潘奕言／攝影
屏東縣潮州鎮公所今天舉辦的第7屆「賽神蝦」活動。記者潘奕言／攝影
屏東縣潮州鎮公所今天舉辦的第7屆「賽神蝦」活動。記者潘奕言／攝影
屏東縣潮州鎮公所今天舉辦的第7屆「賽神蝦」活動，孫葦婷（右）在公蝦組以302公克獲得冠軍，陳雅馨（左）在母蝦組以178公克奪冠。記者潘奕言／攝影
屏東縣潮州鎮公所今天舉辦的第7屆「賽神蝦」活動，孫葦婷（右）在公蝦組以302公克獲得冠軍，陳雅馨（左）在母蝦組以178公克奪冠。記者潘奕言／攝影

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