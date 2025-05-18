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高雄市智慧停車格 看板標示不清、位置過高引民怨

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄市議員質疑大昌二路、義華路口的智慧停車格資訊看板位置過高。圖／市議員鄭孟洳提供
高雄市議員質疑大昌二路、義華路口的智慧停車格資訊看板位置過高。圖／市議員鄭孟洳提供

高雄主要道路陸續建置智慧停車格，但市議員發現，資訊看板高度過高、角度錯誤、位置過遠、有些被路樹遮擋，甚至整排智慧車格未設任何資訊看板，導致民眾不清楚停放的是智慧車格，衍生逾期繳款爭議。

交通局長張淑娟說，每處智慧車格在啟用前2周和啟用後半年內，會逐一夾單告知駕駛繳費方式，並祭出折扣優惠鼓勵大眾使用行動支付自動扣繳，避免逾期繳款，資訊看板相關問題，市府會逐一檢視並改善。

交通局則指，部分資訊看板因施工廠商未注意到高度、角度，造成民眾不易辨識，已逐一改善。目前每街廓單向至少設置2面告示牌，牌面則以垂直車行方向為主，全市各智慧車格資訊看板、車柱的QR Code尺寸都已加大。

高雄建置超過7千格智慧車格，標繪綠色LOGO及「智慧」字樣，利用車牌辨識技術計費，不另開收費單，民眾在資訊看板掃描QR Code即可繳費。

但議員鄭孟洳接獲很多民眾反映資訊看板標示不清，也不清楚繳費方式，導致逾期繳費。她勘查九如、博愛、大昌、覺民等路段，發現部分看板位置過高，民眾無法掃描QR Code；有的牌面和道路平行，駕駛無法辨認是智慧車格，其中博愛路往察哈爾一街口的看板，距停車位置將近一個街口；議員蔡武宏說，智慧車格的掃描車柱，高度約在一般人腰間，側邊的QR Code圖案非常小，夜晚根本看不見，也有看板「藏」在路樹後面；甚至20幾個車格只有一塊看板，民眾因此疏忽繳費，多出滯納金，引發不少民怨。

QR Code 智慧停車格 滯納金 高雄市

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