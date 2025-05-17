高雄炫動樂園打造全齡健康娛樂場域 開幕請來樂天女孩站台

港都又多一個釋放大人、小孩電力的好地方，業者看好高雄產業轉型帶動商業熱潮，在高雄大統五福店以「科技運動、健康娛樂為核心，推出跳格子、躲貓貓等5款互動遊戲，結合激光與感應技術，讓玩家沉浸角色故事。這間名為「炫動樂園潮玩遊戲」今天舉辦開幕活動，邀請樂天女孩岱縈、Mika、禹菡助陣，舉辦炫動擂台賽，前50名報名者可與女神合影，吸引近百粉絲到場同歡。

業者吳鎮瑋表示，炫動樂園打造全齡健康娛樂場域，每個遊戲皆有代表原創ＩＰ的關主，將透過「角色故事 × 遊戲挑戰」的整合設計，讓每位玩家融入角色的小宇宙。目前園區遊戲有：人生跑馬燈-跳格子遊戲、阿閃激光屋-躲避雷射光遊戲、朵朵轟天雷-電流反應遊戲、神瞳躲貓貓-數字任務躲避遊戲、波卡愛找碴-光影找圖＆電路遊戲；不僅是遊戲同時也是考驗家人朋友默契的大挑戰，相當有趣歡迎大家實際體驗。 業者看好科技運動趨勢，在高雄五福商圈推出結合激光與感應技術遊戲，讓玩家沉浸角色故事。記者劉學聖／攝影 業者看好科技運動趨勢，在高雄五福商圈推出結合激光與感應技術遊戲，請來樂天女孩站台。記者劉學聖／攝影