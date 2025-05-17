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出席放視大賞 陳其邁：這是最受產學界重視獎項

中央社／ 高雄17日電

高雄市長陳其邁今天出席「2025放視大賞」頒獎典禮，他說，放視大賞至今舉辦15年，結合產學合作、人才媒合、接軌國際等，也是全台灣數位內容設計展中，最受產業界及學校重視的獎項。

今年「放視大賞」共有來自全台118個系所、1245件作品參與展出，並經過專業評選後，頒發51項獎項。陳其邁致詞時說，高雄的大專院校中擁有許多數位內容等相關科系，為提供學生舞台，青年局與經發局也經常攜手校方舉辦各項活動，展現市府在數位內容發展領域的高度重視。

陳其邁提到，透過放視大賞的舞台，能讓優秀作品進入大眾視野，也讓新創團隊在短時間內接軌國內外產業資源，感謝教育部和數發部多元的支持，讓放視大賞成為綻放學生創意才華的重要舞台。

高雄市經發局表示，2025放視大賞針對跨域、影視、設計、遊戲、動畫等5大類別進行新銳創作徵件，經評選後共頒發51個獎項，總獎金高達130萬元。

陳其邁也親自頒發最佳空間設計獎給正修科技大學數位多媒體設計系，他表示，今年放視大賞主題為「CONNECTING DOTS：」，代表創作的產生非一人能及，而是團隊合作，恭喜所有獲獎同學。

最佳人氣獎由國立台中科技大學多媒體設計系「靜默」奪得；最佳指導老師獎由國立台灣藝術大學多媒體動畫藝術學系教師陳建宏拿下；象徵最高團體榮譽的年度最佳學校獎則由南台科技大學獲得。

陳其邁今天也在典禮前參觀展區，現場體驗由智崴集團全新推出、首次亮相模組化設計的「o-Ride E最小飛行劇院」外，也拜訪來自日本的BitSummit攤位，聆聽日本獨立遊戲作品介紹，並前往觀賞由高雄在地的正修科技大學所創作的「2025 WOO」LED牆作品。

舞台 陳其邁

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