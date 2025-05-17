快訊

仁寶沒缺席！董座陳瑞聰親赴黃仁勳「兆元宴」現場寸步難行

114會考國文／一票考生見文言文喊難 師詳解考題「不燒腦」：難易適中、具鑑別度

114會考寫作／作文題目是「倉鼠圖+6詞語」 國文師解析：易取材但不易拿高分

離島狂醫杜元坤出書分享初心 陳光復讚澎湖天使

中央社／ 澎湖縣17日電

「離島狂醫」義大醫院院長杜元坤今天在澎湖發表新書，分享行醫多年心得；縣長陳光復說，杜元坤每月都到澎湖看診、義診，或是捐救護車、樂器等，高澎來回超過250趟，是澎湖的大天使。

杜元坤「初心不退：活出生命的影響力」新書分享下午在澎湖生活博物館舉行，澎湖縣長陳光復、副縣長林皆興、秘書長楊書舜等人與滿場民眾到場聆聽；一位躺在家中10餘年的病患，在「杜式刀法」手術下復原，也專程到場獻花致謝。

陳光復表示，杜元坤是澎湖的大天使，在他首次擔任縣長時，澎湖鄉親往返高雄看診諸多不便，縣府團隊因此向杜元坤提議，自此杜元坤每個月都到澎湖來看診、義診，或是捐贈救護車與樂器等，單單高澎來回飛機超過250趟以上，幾乎把澎湖當成自己的家。

他說，杜元坤有一次因公赴歐洲開會，回國後直接搭機到澎湖看診，足足有2天未睡，精神令人敬佩。

「初心不退：活出生命的影響力」一書可說是杜元坤行醫30多年來的生命濃縮，書中不僅記錄他無數次挑戰高風險手術、投入偏鄉義診的故事，更真誠分享自己幾度與死神擦肩而過的深刻體悟，更談及如何將行醫視為生命志業，把教育、義診、文化與體育融合進人生藍圖。

杜元坤指出，義大醫院已正式升格為醫學中心，成為南部地區重要的高階醫療據點，澎湖的醫療儀器設備不輸本島，缺乏是專業醫師人力，相信只要有人願意陪，改變就會發生，澎湖就是他心裡永遠的起點。

澎湖縣 義診

延伸閱讀

「故宮國寶聚澎湖」盛大開幕 讓台灣歷史文物跨海助陣花火節

澎湖漁船多漁民盼外垵村設置製冰廠 縣府回應了

澎湖東吉民生垃圾半年未清 府會考察縣長允諾解決

澎湖花火節史努比無人機停演惹民怨 逼得縣府改口了

相關新聞

塔山電廠「點亮金門」十週年 650位騎士見證綠能轉型

台電塔山電廠今日舉辦第十屆「台電智網 點亮金門」自行車活動，650位騎士自中山林出發，沿途騎經金門酒廠新廠、風獅爺景點、...

運動部落腳台北讓陳其邁哀號 高雄市民非常失望

即將在9月9日掛牌的運動部，選址由教育部擇定將落腳於北部的台北市，高雄市長陳其邁今面對訪問運動部未選址於高雄，他回應目前...

高雄智慧車格路邊資訊看板位置詭異 民怨「這給人看的？」

高雄主要道路的路邊車格已陸續建置智慧停車格，無紙化開單讓民眾線上繳費，車格旁設置QRcode資訊看版提供繳費資訊管道，但...

銀合歡入侵！高雄半屏山原生種退化 今啟動復育種300株原生苗木

高雄市半屏山緊鄰台積電所在的楠梓科技園區，是都會區重要山林和民眾休憩場域，但山林長期受外來植物銀合歡入侵影響，原始森林植...

高雄端午龍舟賽月底愛河登場 國內外162隊爭奪總獎金120萬

一年一度的高雄端午龍舟錦標賽將於月底登場，今年報名隊伍達162隊、超過3500人爭奪120萬總獎金，活動規劃了水上樂團演...

高雄綠園道自行車道 岔路無路牌、路口高低差…挨批陷阱多

高雄鐵路地下化後，路面變身縱貫南北的綠園道，加上年初啟用的高雄火車站天棚，串成長達15公里的綠園道自行車步道，吸引國內外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。