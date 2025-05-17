塔山電廠「點亮金門」十週年 650位騎士見證綠能轉型

台電塔山電廠今日舉辦第十屆「台電智網 點亮金門」自行車活動，650位騎士自中山林出發，沿途騎經金門酒廠新廠、風獅爺景點、湖南高地與瓊林聚落，騎乘里程達20公里，展現綠能與環保理念十年深耕成果。

活動由塔山電廠、金門區營業處及除役與選址溝通中心金門小組聯合主辦，金門國家公園管理處協辦，吸引眾多在地鄉親與旅客參加。主辦單位指出，活動自105年開辦以來，從最初的300位參與者成長為今日的650人，報名開放一小時即額滿，深獲地方肯定。

開場由中正國小舞獅、金寧中小學鼓隊與多年國小獨輪車隊熱鬧開場，場面熱絡。包含金馬聯合服務中心執行長吳增允、金門縣環保局長李廣榮、金寧鄉長楊忠俊等地方代表，以及台電副總陳銘樹、勞工董事黃文峯、發電處長孫禹華等高層皆親自到場共襄盛舉。

李枝榮在致詞時表示，這項活動自105年起辦理，十年來累積參與人數從300人增加至今年650人，「每次報名幾乎都是一開放就額滿，可見地方民眾對綠能與環保理念的支持」。

李枝榮也提到，台電持續推動金門地區再生能源建設，目前風力與太陽能等綠能發電佔裝置容量約兩成，透過儲能系統妥善調度，有效因應金門晚間民生用電高峰；另一方面，為提升電廠效率與減碳，塔山電廠已規劃新增第11與12號火力發電機組，預計119年商轉，以提高發電效率、降低排碳與油耗。