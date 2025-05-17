快訊

周末雨神狂轟！17縣市大雨特報 7地大雷雨警報

114會考國文／考題是「模擬考等級」！考生認有難度：碰上文言文題目就累了

偷吃遭求償700萬…科技男開撕 控制狂妻是國中師奪童貞「活在恐懼中」

聽新聞
0:00 / 0:00

塔山電廠「點亮金門」十週年 650位騎士見證綠能轉型

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
台電塔山電廠今天舉辦「台電智網 點亮金門」自行車活動，參與民眾超熱烈。圖／塔山電廠提供
台電塔山電廠今天舉辦「台電智網 點亮金門」自行車活動，參與民眾超熱烈。圖／塔山電廠提供

台電塔山電廠今日舉辦第十屆「台電智網 點亮金門」自行車活動，650位騎士自中山林出發，沿途騎經金門酒廠新廠、風獅爺景點、湖南高地與瓊林聚落，騎乘里程達20公里，展現綠能與環保理念十年深耕成果。

活動由塔山電廠、金門區營業處及除役與選址溝通中心金門小組聯合主辦，金門國家公園管理處協辦，吸引眾多在地鄉親與旅客參加。主辦單位指出，活動自105年開辦以來，從最初的300位參與者成長為今日的650人，報名開放一小時即額滿，深獲地方肯定。

開場由中正國小舞獅、金寧中小學鼓隊與多年國小獨輪車隊熱鬧開場，場面熱絡。包含金馬聯合服務中心執行長吳增允、金門縣環保局長李廣榮、金寧鄉長楊忠俊等地方代表，以及台電副總陳銘樹、勞工董事黃文峯、發電處長孫禹華等高層皆親自到場共襄盛舉。

李枝榮在致詞時表示，這項活動自105年起辦理，十年來累積參與人數從300人增加至今年650人，「每次報名幾乎都是一開放就額滿，可見地方民眾對綠能與環保理念的支持」。

李枝榮也提到，台電持續推動金門地區再生能源建設，目前風力與太陽能等綠能發電佔裝置容量約兩成，透過儲能系統妥善調度，有效因應金門晚間民生用電高峰；另一方面，為提升電廠效率與減碳，塔山電廠已規劃新增第11與12號火力發電機組，預計119年商轉，以提高發電效率、降低排碳與油耗。

「點亮金門」活動十年來主題從「心連心」、「景連景」延伸至「智網」，串連在地文化與綠能行動。台電強調，未來將持續深化社區連結，透過在地參與與環境教育，與金門鄉親攜手邁向下一個十年的綠色旅程。

台電塔山電廠今天舉辦「台電智網 點亮金門」自行車活動，李枝榮在致詞時表示，這項活動自105年起辦理，十年來累積參與人數從300人增加至今年650人，每次報名幾乎都是一開放就額滿，可見民眾的支持。記者蔡家蓁／攝影
台電塔山電廠今天舉辦「台電智網 點亮金門」自行車活動，李枝榮在致詞時表示，這項活動自105年起辦理，十年來累積參與人數從300人增加至今年650人，每次報名幾乎都是一開放就額滿，可見民眾的支持。記者蔡家蓁／攝影
台電塔山電廠今天舉辦「台電智網 點亮金門」自行車活動，與會貴賓共同主持鳴槍。記者蔡家蓁／攝影
台電塔山電廠今天舉辦「台電智網 點亮金門」自行車活動，與會貴賓共同主持鳴槍。記者蔡家蓁／攝影
台電塔山電廠今天上午在中山林自行車館前廣場舉辦「台電智網 點亮金門」自行車活動，迎來活動第十週年，參與人數也創下歷年之最。記者蔡家蓁／攝影
台電塔山電廠今天上午在中山林自行車館前廣場舉辦「台電智網 點亮金門」自行車活動，迎來活動第十週年，參與人數也創下歷年之最。記者蔡家蓁／攝影
台電塔山電廠今天舉辦「台電智網 點亮金門」自行車活動，活動開場前的熱身場面盛大。圖／塔山電廠提供
台電塔山電廠今天舉辦「台電智網 點亮金門」自行車活動，活動開場前的熱身場面盛大。圖／塔山電廠提供

台電 金門

延伸閱讀

金大建築系展連辦三天 學生聚焦軍事遺構與聚落再生

金門組團參展海峽旅博會 積極搶攻暑期觀光商機

從貼布到香水 金門大學推一條根芳療系列產品搶攻健康市場

核三廠2號機停機 台電：排放白色水蒸汽勿慌

相關新聞

塔山電廠「點亮金門」十週年 650位騎士見證綠能轉型

台電塔山電廠今日舉辦第十屆「台電智網 點亮金門」自行車活動，650位騎士自中山林出發，沿途騎經金門酒廠新廠、風獅爺景點、...

運動部落腳台北讓陳其邁哀號 高雄市民非常失望

即將在9月9日掛牌的運動部，選址由教育部擇定將落腳於北部的台北市，高雄市長陳其邁今面對訪問運動部未選址於高雄，他回應目前...

高雄智慧車格路邊資訊看板位置詭異 民怨「這給人看的？」

高雄主要道路的路邊車格已陸續建置智慧停車格，無紙化開單讓民眾線上繳費，車格旁設置QRcode資訊看版提供繳費資訊管道，但...

銀合歡入侵！高雄半屏山原生種退化 今啟動復育種300株原生苗木

高雄市半屏山緊鄰台積電所在的楠梓科技園區，是都會區重要山林和民眾休憩場域，但山林長期受外來植物銀合歡入侵影響，原始森林植...

高雄端午龍舟賽月底愛河登場 國內外162隊爭奪總獎金120萬

一年一度的高雄端午龍舟錦標賽將於月底登場，今年報名隊伍達162隊、超過3500人爭奪120萬總獎金，活動規劃了水上樂團演...

高雄綠園道自行車道 岔路無路牌、路口高低差…挨批陷阱多

高雄鐵路地下化後，路面變身縱貫南北的綠園道，加上年初啟用的高雄火車站天棚，串成長達15公里的綠園道自行車步道，吸引國內外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。