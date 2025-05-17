運動部落腳台北讓陳其邁哀號 高雄市民非常失望

即將在9月9日掛牌的運動部，選址由教育部擇定將落腳於北部的台北市，高雄市長陳其邁今面對訪問運動部未選址於高雄，他回應目前還沒有接到相關訊息，但若運動部沒有設在高雄「一定是令高雄市民非常遺憾及失望」。

陳其邁過去就曾爭取運動部應選擇高雄左營作為選址，不過教育部15日赴行政院會報告運動部籌備進度，卻是對外釋出運動部將設於台北市的訊息，陳其邁雖尚未接到運動部確定設於台北的訊息，不過他也坦承若運動部最後擇址於台北，將會令高雄市民「非常遺憾及失望」。

他今天上午出席舉辦於高雄展覽館的「2025放視大賞頒獎典禮」，除了回應運動部選址外，也對於台灣的數位內容發展表達關心。

他提到，高雄市有非常多學校有數位內容等相關科系，每次在放視大賞也能夠讓產業界能夠看見，是一個結合產學合作、人才媒合、接軌國際非常重要的獎項，比賽之外，也同時有論壇、很多的廠商來共同參與，讓新創團隊可以很快地接軌到國內外產業的資源。

他感謝教育部及數發部延續多年的支持，讓放視大賞成為一個綻放學生創意才華最重要的一個場域。