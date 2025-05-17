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高雄智慧車格路邊資訊看板位置詭異 民怨「這給人看的？」

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市九如路近大連街口的智慧車格看板，板面設置角度與道路完全平行，造成民眾不易辨識。圖／市議員鄭孟洳提供
高雄市九如路近大連街口的智慧車格看板，板面設置角度與道路完全平行，造成民眾不易辨識。圖／市議員鄭孟洳提供

高雄主要道路的路邊車格已陸續建置智慧停車格，無紙化開單讓民眾線上繳費，車格旁設置QRcode資訊看版提供繳費資訊管道，但市議員發現全市資訊看版存在諸多狀況，包括高度過高、角度錯誤、位置過遠、路樹遮擋等，甚至有整排智慧車位毫無設置看板，導致民眾不清楚該處改為智慧車格，衍生逾期繳款等爭議。

高雄已於高雄軟體園區、澄清湖、衛武營、河堤社區、榮總醫院、瑞豐夜市、美術館、漢神巨蛋、凹子底森林公園、高鐵左營站周邊建置超過7千格智慧車格；車格利用車牌辨識技術計算車費，不開立實體停車單，車格標繪綠色LOGO及「智慧」字樣；民眾事前可於交通局公有停車場服務資訊網查詢車格占有狀況，減少車輛繞行尋找車位時間。

民眾在路邊智慧停車收費告示看板掃描QRcode，即可進入繳費頁面，目前繳費方式包含11家行動支付APP、超商多媒體機補單、銀行或電信業自動扣繳等；但市議員鄭孟洳發現市區智慧車格收費看板存在眾多問題，民眾抱怨看板標示不清、設置位置問題多，根本不知道該處是智慧車格，也不清楚繳費方式，導致引發後續逾期繳費問題。

鄭孟洳觀察市區九如路、博愛路、大昌路、覺民路等路段，發現智慧車格資訊看板有3大問題，包括高度過高、角度不良、位置無意義，部分面板位置高於常人身高、不易發現，導致民眾不易持手機掃描QRcord，此外也有看板正面和道路平行，同樣導致駕駛難發現，建議統一改為垂直道路方向，讓駕駛行駛時就能輕易得知是智慧車格。

「真的懷疑這些看板是讓人看的嗎？」鄭孟洳說，博愛路往察哈爾一街口的智慧車格看板，距離實際停放的停車格過遠，幾乎快達一個街口，駕駛根本不會走到遙遠處，該面板毫無提供資訊性可言，形同虛設；相反的，也有許多路段是設置許多智慧車格後，但未有任何一片看板，交通局在未訂定統一設置標準之下，衍生出超多亂象。

市議員蔡武宏表示，目前智慧車格的掃描車柱高度約在一般人腰間，側邊的QRcord圖案非常小，夜晚時根本不易發現、掃描，另外也有看板「躲藏」在路樹後面，「甚至整排20幾個停車格，只有一個看板」，民眾根本不知道該處車格改為智慧車格，可能導致疏忽繳費、逾期繳費，甚至需多繳一筆滯納處理費，引發民怨。

交通局長張淑娟表示，經統計目前只有2%民眾不清楚智慧車格繳費方式，每處智慧車格在正式啟用前2周和啟用後半年內，會透過逐一夾單告知駕駛，並提供各類繳費方式，鼓勵大眾使用行動支付自動扣繳功能，能避免逾期繳款並有95折優惠，相關資訊看板的問題，市府會逐一檢視並改善。

交通局表示，部分地點因施工廠商未注意高度、角度關係，造成民眾不易辨識，目前均一一改善，告示牌面以每街廓單向至少設置2面為原則，另外以附掛既有桿件為優先考量、角度以垂直車行方向為原則，目前全市各看板、車柱的QR Code已加大尺寸。

高雄市九如一路有一整段路側毫無設置智慧車格看板。圖／市議員鄭孟洳提供
高雄市九如一路有一整段路側毫無設置智慧車格看板。圖／市議員鄭孟洳提供
高雄市大昌二路、義華路口的智慧停車格資訊看板，遭市議員鄭孟洳發現位置過高，導致民眾不易掃描上頭的條碼。圖／市議員鄭孟洳提供
高雄市大昌二路、義華路口的智慧停車格資訊看板，遭市議員鄭孟洳發現位置過高，導致民眾不易掃描上頭的條碼。圖／市議員鄭孟洳提供
高雄市博愛路往察哈爾一街口的智慧停車格資訊看板，距離實際智慧停車格過遠，看板效能引發質疑。圖／市議員鄭孟洳提供
高雄市博愛路往察哈爾一街口的智慧停車格資訊看板，距離實際智慧停車格過遠，看板效能引發質疑。圖／市議員鄭孟洳提供

位置 智慧停車格 議員

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