銀合歡入侵！高雄半屏山原生種退化 今啟動復育種300株原生苗木
高雄市半屏山緊鄰台積電所在的楠梓科技園區，是都會區重要山林和民眾休憩場域，但山林長期受外來植物銀合歡入侵影響，原始森林植群已明顯退化，生物多樣性下降，內政部、農業部、高市農業局等單位今日舉辦「半屏山原生苗木復育行動」，種下300株原生苗木，復育面積0.3公頃，希望逐步重現百年前半屏山的原生植群樣貌。
為響應5月22日「國際生物多樣性日」，高雄市政府農業局與農業部林業及自然保育署屏東分署、內政部國家公園署國家自然公園管理處、兆豐產物保險公司及臺灣山林復育協會攜手合作，共同辦理「半屏山原生苗木復育行動」，為移除外來入侵種銀合歡種植原生樹種，重建半屏山原始森林樣貌，以具體行動守護高雄的生物多樣性。
半屏山是高雄都會區重要山林，因受外來植物銀合歡入侵影響，原始森林植群已明顯退化，長期恐導致生物多樣性下降。復育計畫的目標為重現百年前半屏山的原生植群樣貌，種植羅氏鹽膚木、大葉楠、皮孫木等高雄原生的耐陰性樹種，在銀合歡林下打造「生態樹島」，透過自然競爭機制促使原生植物逐步取代銀合歡。
今日活動由5個跨部門合作單位、200人親手種下300株原生苗木，復育面積0.3公頃。林業及自然保育署屏東分署長楊瑞芬表示，過去在半屏山及壽山的復育行動已累計種下超過40種、6,000株原生苗木，逐步恢復森林原有的垂直層次與物種結構，隨著多樣化樹種的成林，未來可吸引更多本土動物回歸棲息，重現郊山生態豐富樣貌。
高雄市農業局長姚志旺指出，農業局提供燕巢的「深水苗圃」作為苗木撫育中繼基地，臺灣山林復育協會從高雄山區所採集的原生種子育苗後，送入苗圃培育苗木供造林及復育使用，透過這項橫跨中央與地方、官方與民間的合作，不僅減緩了銀合歡等外來植物的入侵危機，更是以自然為師、生態為本，邁向人與自然和諧共存的重要一步。
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