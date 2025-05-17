高雄端午龍舟賽月底愛河登場 國內外162隊爭奪總獎金120萬
一年一度的高雄端午龍舟錦標賽將於月底登場，今年報名隊伍達162隊、超過3500人爭奪120萬總獎金，活動規劃了水上樂團演唱以及水上氣墊闖關、親子龍舟、文創市集等，許多企業展現團結氣勢組隊參賽，包括高醫、日月光、中鋼、海軍官校等，今日率先舉辦龍舟點睛儀式，求活動風調雨順、圓滿順利。
「2025高雄端午嘉年華暨龍舟錦標賽」將在5月30日至6月1日端午連假在愛河水域登場，今日舉辦啟用前的龍舟點睛儀式，高雄關帝廟道長陳理義遵循古禮、祭告河神的祈福祭儀，高雄市副市長李懷仁擔任龍舟開光點睛官，祈求活動風調雨順、圓滿順利，也象徵端午龍舟系列活動正式啟動。
李懷仁表示，今年報名隊伍達162隊、超過3500人爭奪120萬總獎金，最高獎金在大型傳統龍舟菁英混合組，冠軍獎金30萬市南部最高，除了龍舟賽事外，水面上規劃了水上樂團演唱以及水上氣墊闖關、親子龍舟、SUP、獨木舟等水域體驗活動；在陸上則有大型戲水氣墊、運動體驗以及大小朋友喜愛的紙風車劇團表演。
高市運動發展局表示，今年高雄龍舟隊伍報名踴躍，國際友誼賽的駐台隊伍高達8隊，日台交流協會與日僑學校、高雄日本人會聯手籌組3支隊伍、馬尼拉經濟文化辦事處、AITK、泰國、印度等國際駐高單位都組隊參賽，遠從西雅圖姊妹市Seattle Flying Dragon隊報名國際組，與國內外隊伍一決高下。
此外，許多企業展現團結氣勢組隊參賽，已成為高雄龍舟特色，例如醫護體系高醫、長庚、福誠耳鼻喉科診所等，科技業日月光、立崴，傳產業中鋼、鍵財機械以及駕訓班、保險業，學校體系的中山大學、海軍官校、空軍官校、高科大、左營高中等都組隊參賽，健身工廠則是大型龍舟菁英混合組30萬最高獎金奪冠熱門隊伍。
運動發展局長侯尊堯表示，今年優化賽制與賽道，預賽至少每支隊伍都可以划2次，賽道縮短距離為300公尺讓賽事更加緊湊，組別接軌正式賽以「性別」以及「年齡」（U23、40+）分組更加公平，並保障自強、新住民等組，讓參與對象更多元。活動規劃邀請倪福德、張泰山、鄭達鴻職棒明星與安芝儇、Morris等運動網紅分別組隊競賽，傍晚時間6點在愛河水面上有知名樂團在水上舞台演唱以及佛光山祥龍燈與鰲躍龍翔搭配演出。
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