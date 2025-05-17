高雄端午龍舟賽月底愛河登場 國內外162隊爭奪總獎金120萬

一年一度的高雄端午龍舟錦標賽將於月底登場，今年報名隊伍達162隊、超過3500人爭奪120萬總獎金，活動規劃了水上樂團演唱以及水上氣墊闖關、親子龍舟、文創市集等，許多企業展現團結氣勢組隊參賽，包括高醫、日月光、中鋼、海軍官校等，今日率先舉辦龍舟點睛儀式，求活動風調雨順、圓滿順利。

「2025高雄端午嘉年華暨龍舟錦標賽」將在5月30日至6月1日端午連假在愛河水域登場，今日舉辦啟用前的龍舟點睛儀式，高雄關帝廟道長陳理義遵循古禮、祭告河神的祈福祭儀，高雄市副市長李懷仁擔任龍舟開光點睛官，祈求活動風調雨順、圓滿順利，也象徵端午龍舟系列活動正式啟動。

李懷仁表示，今年報名隊伍達162隊、超過3500人爭奪120萬總獎金，最高獎金在大型傳統龍舟菁英混合組，冠軍獎金30萬市南部最高，除了龍舟賽事外，水面上規劃了水上樂團演唱以及水上氣墊闖關、親子龍舟、SUP、獨木舟等水域體驗活動；在陸上則有大型戲水氣墊、運動體驗以及大小朋友喜愛的紙風車劇團表演。

高市運動發展局表示，今年高雄龍舟隊伍報名踴躍，國際友誼賽的駐台隊伍高達8隊，日台交流協會與日僑學校、高雄日本人會聯手籌組3支隊伍、馬尼拉經濟文化辦事處、AITK、泰國、印度等國際駐高單位都組隊參賽，遠從西雅圖姊妹市Seattle Flying Dragon隊報名國際組，與國內外隊伍一決高下。

此外，許多企業展現團結氣勢組隊參賽，已成為高雄龍舟特色，例如醫護體系高醫、長庚、福誠耳鼻喉科診所等，科技業日月光、立崴，傳產業中鋼、鍵財機械以及駕訓班、保險業，學校體系的中山大學、海軍官校、空軍官校、高科大、左營高中等都組隊參賽，健身工廠則是大型龍舟菁英混合組30萬最高獎金奪冠熱門隊伍。