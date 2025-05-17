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高雄綠園道自行車道 岔路無路牌、路口高低差…挨批陷阱多

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
許多自行車騎士抱怨綠園道自行車道不連續，沿線也缺乏指示牌。記者宋原彰／攝影
許多自行車騎士抱怨綠園道自行車道不連續，沿線也缺乏指示牌。記者宋原彰／攝影

高雄鐵路地下化後，路面變身縱貫南北的綠園道，加上年初啟用的高雄火車站天棚，串成長達15公里的綠園道自行車步道，吸引國內外旅客休憩；但議員昨天質詢揪出沿線動線銜接不良、路線中斷、人車混流等缺失，隱藏交通危險，要求正視。

市長陳其邁回應，鐵道局3月中陸續在車站周邊增設自行車設施、標誌、防撞設備和花台等，點交時會將相關事項臚列清楚，屆時交通局會再次檢視，一一解決問題；另交通部運輸研究所規畫的環島2號線，路線將納入綠園道，市府會向公路局爭取經費，改善車道缺失。

議員張博洋昨天質詢，質疑長達15公里的綠園道自行車道，騎乘環境真的安全舒適嗎？他說，年初和港都社區大學、高市國際自行車觀光促進會，及一些自行車車友實際騎乘，發現不少缺失，像凱旋青樹社宅路口時出現2條岔路，就沒有任何路牌指路。另高雄車站雲朵天棚銜接綠園道處也缺乏指示牌，導致屢次發生自行車和行人擦撞意外。

他表示，天棚上的蜿蜒車道，有很多處視線死角；且綠園道貫穿多條南北向道路，但自行車道未順著行穿線連續鋪設，導致騎到路口常遇上明顯的高低差，甚至迷向。

陳姓自行車友說，綠園道多處路口的行穿線畫在園道側邊，騎到一半，竟需做S型繞道，「讓人超傻眼」。

張博洋進一步表示，自行車道斜坡未做減速設計、多處路段夜晚缺乏照明、沿途未設置自行車驛站或補給站等，都是待解決問題。此外，站東路、站西路缺乏自行車專用道，自行車須與汽、機車爭道，部分騎士被迫騎上非人車共用的人行道，實在很危險。公園處表示，已勘查綠園道，預計6月底完成指示牌設置，明確引導民眾騎乘。

交通部 自行車 陳其邁 高雄市

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