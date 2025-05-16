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高雄校園傳中國直播主拍學童 里長稱是直播帶貨且找到人了

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄鼓山區龍水里長初學霖在臉書社團公告警方已經找到該中國女子。記者郭韋綺／翻攝
高雄鼓山區龍水里長初學霖在臉書社團公告警方已經找到該中國女子。記者郭韋綺／翻攝

高雄鼓山區近日傳出有中國口音女子出沒在校園門口直播，行動舉止怪異，企圖不明，被懷疑恐是中共滲透新手法，警方介入調查。里長指出，今天已找到人了，從女子手機影片及家中查訪，她開直播帶貨，員警已勸告她不要再到學校直播，避免造成困擾和誤會。

中共滲透手法五花八門，日前台北傳出不明中國女子在校園門口直播，對著走進學校學童猛拍，被發現後辯稱是在拍街景，學校老師要求她離開，遲遲不走，直到有家長以強硬口氣請她離開，才悻悻然走掉，對照抖音平台，出現台灣小學生上下學時間及流程描述影片，懷疑這是中共統戰滲透手法的灰色地帶作戰。

無獨有偶，高雄美術館特區周邊某小學前天也出現中國女子在通學步道直播，早上7點不到沿路開直播，引發家長不安及恐慌，隨即報警。

鼓山區龍水里長初學霖今天在臉書社團表示，該名中國女子已找到，從她手機內以及家中查訪，詳細詢問後，該女子只是單純開直播賣東西，警察單位已勸告她不要再到學校徘徊直播，避免造成不必要誤會。

對於調查結果，網友似乎不埋單「直播帶貨要到學校對著小朋友拍？」、「到底賣什麼貨需要跑到學校拍小學生當背景？」、「中國直播主沒有單純這兩個字」、還有網友說「賣什麼東西，可以請她解釋清楚嗎？」

甚至有網友認為，此事件層級應該拉高，警察機關不一定有諜戰的敏感度，這名女子即使手機無留存影片，只代表沒抓到她暴露孩童隱私的證據，不代表她頻道沒有。

小學生 直播主

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