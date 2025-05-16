高雄校園傳中國直播主拍學童 里長稱是直播帶貨且找到人了

高雄鼓山區近日傳出有中國口音女子出沒在校園門口直播，行動舉止怪異，企圖不明，被懷疑恐是中共滲透新手法，警方介入調查。里長指出，今天已找到人了，從女子手機影片及家中查訪，她開直播帶貨，員警已勸告她不要再到學校直播，避免造成困擾和誤會。

中共滲透手法五花八門，日前台北傳出不明中國女子在校園門口直播，對著走進學校學童猛拍，被發現後辯稱是在拍街景，學校老師要求她離開，遲遲不走，直到有家長以強硬口氣請她離開，才悻悻然走掉，對照抖音平台，出現台灣小學生上下學時間及流程描述影片，懷疑這是中共統戰滲透手法的灰色地帶作戰。

無獨有偶，高雄美術館特區周邊某小學前天也出現中國女子在通學步道直播，早上7點不到沿路開直播，引發家長不安及恐慌，隨即報警。

鼓山區龍水里長初學霖今天在臉書社團表示，該名中國女子已找到，從她手機內以及家中查訪，詳細詢問後，該女子只是單純開直播賣東西，警察單位已勸告她不要再到學校徘徊直播，避免造成不必要誤會。

對於調查結果，網友似乎不埋單「直播帶貨要到學校對著小朋友拍？」、「到底賣什麼貨需要跑到學校拍小學生當背景？」、「中國直播主沒有單純這兩個字」、還有網友說「賣什麼東西，可以請她解釋清楚嗎？」

甚至有網友認為，此事件層級應該拉高，警察機關不一定有諜戰的敏感度，這名女子即使手機無留存影片，只代表沒抓到她暴露孩童隱私的證據，不代表她頻道沒有。