快訊

整理包／考生加油！114國中會考明登場 考場規定、各科備考重點一把抓

台灣稅率揭曉？2至3周內公布對各國關稅 川普強調「沒有餘裕了」

恆春半島重要交通節點 車城警、戶政新廳舍啟用

中央社／ 屏東縣16日電

屏東縣車城分駐所、戶政事務所車城辦公室因老舊原址重建，今天聯合辦公廳舍落成啟用。屏東縣長周春米表示，車城鄉是恆春半島重要交通節點，盼帶來更便捷行政服務。

周春米出席啟用典禮表示，恆春半島即將迎來旅遊旺季，今年適逢恆春建城150周年，縣府在恆春半島策劃多場大型活動，如台灣祭、風域祭、南國生活節、來恆春擁抱宇宙等，加上每年超過數百萬人前往車城福安宮參拜，以及鄰近海口港、四重溪溫泉等遠近馳名觀光景點，更凸顯位處重要交通節點的車城分駐所角色，也擔負起地方治安、交通重責大任。

周春米說，原車城分駐所、車城辦公室均已使用超過30年，設備與空間均顯老舊，對於民眾洽公需求與人員辦公效率造成挑戰，聯合重建將戶政與警政單位納入同一棟新式大樓，除了提升空間使用效能，也讓民眾得以在同一地點一次完成多項行政需求，節省往返時間，兼顧便捷與效率。感謝前縣長、現任總統府秘書長潘孟安努力，以及屏東縣議會支持，許多地方建設在自己任內如期如質完成。

屏東縣政府警察局恆春分局新聞稿表示，建案總工程經費新台幣5483萬餘元，自2023年12月動工，歷經1年3個月興建，於今年3月21日完工，隨後完成設備進駐與調整，今日隆重啟用。

新建廳舍位於車城國中旁，鄰近鄉公所、圖書館與國小，地理位置佳、聯外便利。外觀設計結合車城特有自然現象「落山風」為意象，以斜板構成光影律動，搭配米白與淺灰色系，呼應周邊綠意校園，視覺上簡潔、柔和，營造友善親切公共建築氛圍。

恆春警分局表示，整體建築為地上3層，總面積850.19平方公尺，包括1樓聯合洽公服務區，集中警政與戶政窗口，提升民眾辦事效率，2樓規劃為警政行政辦公空間，強化勤務整備，3樓則提供警員專屬的寢室與休憩設施，兼顧執勤與身心健康。

恆春

延伸閱讀

屏東縣長周春米：核三廠不可能直接延役或立刻重啟

核三終結轉型為恆春半島最大太陽光電場 鎮里長卻多挺延役

屏東農業大學10年有成 傑出學員分享經驗心得

屏東集團結婚明開放報名 縣府加碼送蜜月機票、家電

相關新聞

歐盟駐台代表團訪金門民進黨部 關心區域定位與發展

歐洲經濟貿易辦事處處長谷力哲（Lutz Guellner）昨日率領來自歐盟及多國駐台代表，拜訪民進黨金門縣黨部，就金門的...

NOVA首間南部旗艦店今鳳山開幕 老高雄人這麼說

看好高雄消費潛力，NOVA今天在鳳山開設首間南部旗艦店，結合Intel、Microsoft、Nvidia、LG、ASUS...

4艘中國海警船連2天侵擾金門海域 我海巡監控驅離

繼昨天中國海警船侵擾金門海域，今天上午海巡署金馬澎分署再偵獲4艘海警船現蹤金門周邊海域，海巡調度巡防艇監控，中國海警船於...

走出莫拉克風災陰霾 日光小林打造全台首座「黃碳」農場

淨零碳排全球趨勢下，高雄杉林區日光小林社區發展協會與蓋婭智壤科技攜手推動全台首座以「黃碳」為核心土壤碳匯社區農場，協會理...

高雄社會局處理虐嬰案遭質疑消極 市長陳其邁要政風處徹查

高雄貝寉佳托嬰中心涉虐嬰遭勒令停辦一年，高雄市議員李雅慧今天質詢表示，社會局過程中消極處理，後續退費、轉托也狀況百出。市...

高雄15公里綠園道自行車道隱藏交通陷阱 議員轟不友善

高雄市鐵路地下化後，路面變身縱貫南北的綠園道，加上年初啟用的高雄火車站天棚，形成整條長達15公里的綠園道自行車步道，吸引...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。