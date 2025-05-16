恆春半島重要交通節點 車城警、戶政新廳舍啟用

屏東縣車城分駐所、戶政事務所車城辦公室因老舊原址重建，今天聯合辦公廳舍落成啟用。屏東縣長周春米表示，車城鄉是恆春半島重要交通節點，盼帶來更便捷行政服務。

周春米出席啟用典禮表示，恆春半島即將迎來旅遊旺季，今年適逢恆春建城150周年，縣府在恆春半島策劃多場大型活動，如台灣祭、風域祭、南國生活節、來恆春擁抱宇宙等，加上每年超過數百萬人前往車城福安宮參拜，以及鄰近海口港、四重溪溫泉等遠近馳名觀光景點，更凸顯位處重要交通節點的車城分駐所角色，也擔負起地方治安、交通重責大任。

周春米說，原車城分駐所、車城辦公室均已使用超過30年，設備與空間均顯老舊，對於民眾洽公需求與人員辦公效率造成挑戰，聯合重建將戶政與警政單位納入同一棟新式大樓，除了提升空間使用效能，也讓民眾得以在同一地點一次完成多項行政需求，節省往返時間，兼顧便捷與效率。感謝前縣長、現任總統府秘書長潘孟安努力，以及屏東縣議會支持，許多地方建設在自己任內如期如質完成。

屏東縣政府警察局恆春分局新聞稿表示，建案總工程經費新台幣5483萬餘元，自2023年12月動工，歷經1年3個月興建，於今年3月21日完工，隨後完成設備進駐與調整，今日隆重啟用。

新建廳舍位於車城國中旁，鄰近鄉公所、圖書館與國小，地理位置佳、聯外便利。外觀設計結合車城特有自然現象「落山風」為意象，以斜板構成光影律動，搭配米白與淺灰色系，呼應周邊綠意校園，視覺上簡潔、柔和，營造友善親切公共建築氛圍。

恆春警分局表示，整體建築為地上3層，總面積850.19平方公尺，包括1樓聯合洽公服務區，集中警政與戶政窗口，提升民眾辦事效率，2樓規劃為警政行政辦公空間，強化勤務整備，3樓則提供警員專屬的寢室與休憩設施，兼顧執勤與身心健康。