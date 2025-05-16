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貝寉佳虐嬰案善後遭質疑消極 高市社會局致歉提7點回應

中央社／ 高雄16日電

高雄貝寉佳托嬰中心涉虐嬰，議員今天質疑社會局消極處理，市長陳其邁要求2週內徹查是否有行政怠惰。社會局除對引發社會不安致歉、虛心接受檢討各界建言外，也發表7點回應。

貝寉佳托嬰中心涉虐嬰遭勒令停辦一年，民進黨籍高雄市議員李雅慧今天質詢表示，社會局過程中消極處理，後續退費、轉托也狀況百出。陳其邁回應，要求政風處2周內徹查是否有行政怠惰。

針對議員與家長疑慮，社會局今天下午表示，對於這次事件引發社會不安，謹致歉意。未來將以更加嚴謹與積極態度，全面檢視並強化托育環境安全與品質，確保每一位孩子都能在健康、快樂環境中成長。同時感謝各界對高雄托育政策關心與建言，社會局將虛心接受，持續檢討精進。

此外，社會局也做出7點回應，包括嚴厲譴責任何不當對待幼童行為，絕不姑息；嚴格審查執照申請；針對重大違規行為，即時公告姓名；全面檢視托嬰中心管理機制，強化監督；保護幼童，提供必要協助；配合司法調查，持續向托嬰中心究責；回應質疑，移送政風釐清。

李雅慧4月底揭露貝寉佳托嬰中心涉虐嬰，2名托育人員涉呼巴掌、強灌牛奶等情事，至少8人受害。其中1名施暴者楊姓女子是累犯，有業務過失致死等前科。不到1年時間，楊女以丈夫名義「借殼上市」再度經營托嬰中心，並冒用其他托育人員姓名照顧幼童。

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