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懷舊雙層巴士受歡迎 高市加碼6場輕旅行

中央社／ 高雄16日電

高雄市交通局在母親節推出懷舊雙層巴士活動引起討論，高雄客運加碼推出5月限定「藍寶石雙層巴士輕旅行」假日套票行程，帶領民眾遊歷愛河、港區、駁二、哈瑪星鐵道園區等地。

交通局今天新聞稿表示，「高雄懷舊‧記憶探尋」雙層巴士活動引發熱潮，高雄客運再度攜手高雄市政府交通局及高雄流行音樂中心，推出假日套票行程，從本週末起，在5月的6個假日登場，邀請民眾搭乘全台唯一懷舊主題雙層巴士，感受港都獨有的城市風貌。

根據行程安排，民眾在活動日下午5時15分在捷運美麗島站集合後，搭乘雙層巴士出發，沿途行經愛河、高雄港灣、駁二藝術特區與哈瑪星鐵道文化園區等經典景點，欣賞夕陽下的高雄風情。

交通局表示，套票內容豐富，不僅有專業導覽人員於車上解說，還包含限量高雄雙層巴士紀念一卡通、高雄流行音樂中心「藍寶石大歌廳『秀場傳奇』故事展」門票及精選高雄著名糕點，旅程結束後，憑故事展票根可至高流自營賣店享購物優惠。

高雄客運說明，雙層巴士套票價值高達1000元，現在全票799元，女性旅客、兒童與年長者可享優惠票價699元。

交通局表示，為感謝支持民眾並回饋TPASS季票愛用者，也將加碼「520我愛你季票大回饋」活動，只要季票效期在5月1日至20日，就有機會抽中「5/24、5/25、5/30、5/31高雄客運雙層巴士旅遊套票雙人組」（價值1598元、每日抽出2組）。

行程 雙層巴士 高雄流行音樂中心

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