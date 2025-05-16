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歐盟駐台代表團訪金門民進黨部 關心區域定位與發展

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
歐洲經濟貿易辦事處處長谷力哲昨日率領來自歐盟及多國駐台代表，拜訪民進黨金門縣黨部，就金門的區域角色與國際合作潛力展開交流。圖／民進黨金門縣黨部提供
歐洲經濟貿易辦事處處長谷力哲昨日率領來自歐盟及多國駐台代表，拜訪民進黨金門縣黨部，就金門的區域角色與國際合作潛力展開交流。圖／民進黨金門縣黨部提供

歐洲經濟貿易辦事處處長谷力哲（Lutz Guellner）昨日率領來自歐盟及多國駐台代表，拜訪民進黨金門縣黨部，就金門的區域角色與國際合作潛力展開交流，代表團成員涵蓋歐盟、比利時、丹麥、西班牙、法國、荷蘭、奧地利、波蘭、斯洛伐克、芬蘭與瑞典等十國，展現對金門的高度關注。

金門縣黨部主委、縣議員蔡其雍親自接待訪問團，並向國際友人介紹金門的歷史演變與現階段多元發展；蔡其雍指出，金門身處台海關鍵節點，從軍事前線轉型為觀光、文化與產業融合的新窗口，展現強韌的生命力與發展潛力。

他表示，金門在推動對外交流的同時，重視地方穩定與民眾福祉，期盼透過更多國際互動，讓世界認識金門、走進金門，進一步促進地方繁榮。

為推廣在地產業文化，蔡其雍特別準備具有代表性的「金門高粱酒」致贈訪團，並介紹其背後深厚的工藝與文化意涵，適逢全國小學田徑錦標賽在金門舉行，他也準備了Q版「歐亞水獺」造型紀念品贈與貴賓，以地方吉祥物展現金門特色與親切心意。

民進黨金門縣黨部表示，未來將持續推動國際友好互動，透過地方與全球的串聯，深化文化與產業交流，為金門爭取更多國際能見度與合作機會。

歐洲經濟貿易辦事處處長谷力哲（Lutz Guellner）昨日率領來自歐盟及多國駐台代表，拜訪民進黨金門縣黨部，並在大門口合影。圖／民進黨金門縣黨部提供
歐洲經濟貿易辦事處處長谷力哲（Lutz Guellner）昨日率領來自歐盟及多國駐台代表，拜訪民進黨金門縣黨部，並在大門口合影。圖／民進黨金門縣黨部提供
歐洲經濟貿易辦事處處長谷力哲昨日率領來自歐盟及多國駐台代表，拜訪民進黨金門縣黨部，主委蔡其雍特別準備具有代表性的「金門高粱酒」與Q版「歐亞水獺」造型紀念品致贈訪團。圖／民進黨金門縣黨部提供
歐洲經濟貿易辦事處處長谷力哲昨日率領來自歐盟及多國駐台代表，拜訪民進黨金門縣黨部，主委蔡其雍特別準備具有代表性的「金門高粱酒」與Q版「歐亞水獺」造型紀念品致贈訪團。圖／民進黨金門縣黨部提供

民進黨 蔡其雍 金門

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