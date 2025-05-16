走出莫拉克風災陰霾 日光小林打造全台首座「黃碳」農場

淨零碳排全球趨勢下，高雄杉林區日光小林社區發展協會與蓋婭智壤科技攜手推動全台首座以「黃碳」為核心土壤碳匯社區農場，協會理事長潘枝梅說，莫拉克風災後，小林遷村背後承載一段失去土地歷史，如今打造友善環境農場，不僅讓土地利用更有意義，也逐步建立起永續與就業。

日光小林社區向租用台糖地1甲多開闢農場，並獲農業部水保署南區分署補助硬體設施建設，包括入口意象、農舍與接待區，同時6月展開農場培訓課程，首批已有10名村民報名參與，為未來農場經營打下基礎，

農場也將推動黃碳認證，導入蓋婭所研發「仿生地下灌溉系統」，具備節水70%、降低勞力投入等多重優勢，並以不破壞土壤結構的方式耕作，有助於累積土壤有機碳、生成碳匯，這項技術不僅賦予農村土地碳儲存的能力，更結合ESG數據模組，讓企業得以實際引用於永續報告與合作專案。

「我們不是在種田，而是在種永續。」蓋婭營運長林盈表示，讓企業支持永續不再只是說故事，而是可以落地、可驗證，讓企業、社區與土地真正互利，此次合作也讓原本就擁有低碳微電網日光小林社區，升級為整合灌溉、耕作、碳盤查與品牌合作的完整永續鏈。

理事長潘枝梅指出，日光小林僅有125人，卻走在地方創生與碳匯實踐最前端，農場取得黃碳認證後，也會接續碳盤查、碳足跡，讓低碳農場效應愈來愈大，進而影響全台社區。

此外也會規畫企業ESG專案場域，盼獲日月光、中鋼等企業採購合作，以及透過展售市集、網路與實體店面販售地產地銷作物如雞角刺、芋頭、地瓜，推廣永續農業與地方經濟，結合大武壠族文化體驗、生態導覽、民俗植物認識與風味料理等，打造更貼近土地與文化永續互動方式。