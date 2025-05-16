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4艘中國海警船連2天侵擾金門海域 我海巡監控驅離

中央社／ 金門16日電
4艘中國海警船今天分兩組自金門東、西兩側進入我國限制水域，海巡署預先部署的4艘巡防艇立即採取併航監控戰術，對中方船艦進行近距離壓制與監控。圖／海巡署提供
4艘中國海警船今天分兩組自金門東、西兩側進入我國限制水域，海巡署預先部署的4艘巡防艇立即採取併航監控戰術，對中方船艦進行近距離壓制與監控。圖／海巡署提供

繼昨天中國海警船侵擾金門海域，今天上午海巡署金馬澎分署再偵獲4艘海警船現蹤金門周邊海域，海巡調度巡防艇監控，中國海警船於上午11時航出金門限制水域。

繼昨天中國海警船以未開啟船舶自動識別系統（AIS）的「暗船」方式侵擾金門海域，海洋委員會海巡署金馬澎分署今天發布新聞稿表示，上午8時許再偵獲中國海警船出現金門周邊海域，立即調動巡防艇能量，前推至限制水域線上部署對應。

金馬澎分署指出，上午8時45分，中國海警「14605」、「14604」、「14608」及「14521」等4艘船，以兩兩1組縱隊，分別自金門東面及西面航入金門水域，最終成1縱隊航行於金門南方限制水域，海巡預置4艘巡防艇部署對應及併航封控拒止，並透過中、英文無線電廣播要求海警船轉向航離，中國海警船在巡防艇併航監控下，於上午11時航出金門限制水域。

金馬澎分署表示，中國海警持續以灰色地帶衝突侵擾，金馬澎分署及第12巡防區全天候維持高強度監偵及反應能力，發現中國海警侵擾，秉持堅定執法立場，立即強勢監控驅離，並公布執法畫面，以捍衛國家主權，安定民心士氣。

海巡署 金門

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