高雄社會局處理虐嬰案遭質疑消極 市長陳其邁要政風處徹查

高雄貝寉佳托嬰中心涉虐嬰遭勒令停辦一年，高雄市議員李雅慧今天質詢表示，社會局過程中消極處理，後續退費、轉托也狀況百出。市長陳其邁回應，要求政風處2周內徹查是否有行政怠惰。

民進黨籍高雄市議員李雅慧4月底揭露貝寉佳托嬰中心涉虐嬰，2名托育人員涉呼巴掌、強灌牛奶等情事，至少8人受害。其中1名施暴者楊姓女子是累犯，有業務過失致死等前科。不到一年時間，楊女以丈夫的名義「借殼上市」再度經營托嬰中心，並冒用其他托育人員姓名照顧幼童。

李雅慧表示，社會局在審查時明知申請新設的機構負責人與楊女是夫妻，還函請中央由中央指示是否該通過此案；且事件過後未立即公布施虐者姓名，恐讓更多幼兒受害。

陳其邁答詢表示，基於公眾利益，未來針對重大犯行，要求查處後一律先公布姓名。此外，在申請執照的部分，社會局應更積極做實質審查，對於有疑慮的業者應用最嚴格標準，杜絕此類重起爐灶的狀況。

李雅慧也提到，虐嬰事件過後，社會局在後續的退費、轉托部分處理也不盡人意，最後由自己的助理協助家長和機構協調退費；轉托部分則有楠梓區的家長被轉介到大社區托嬰；或者是轉托的機構無法每天提供服務等。

陳其邁對此表示，要求政風處查處社會局在處理此案是否有消極、怠惰狀況，務必在2週內給市議會交代；社會局不應該延續過去保守作法，「把責任推給中央很不應該」，如果多做一點這些事就不會發生，審查執照時務必做實質審查，不要再讓類似事情發生。