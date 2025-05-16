高雄15公里綠園道自行車道隱藏交通陷阱 議員轟不友善

高雄市鐵路地下化後，路面變身縱貫南北的綠園道，加上年初啟用的高雄火車站天棚，形成整條長達15公里的綠園道自行車步道，吸引國內外旅客休憩；但市議員發現沿途自行車道有多項缺失，包括動線銜接不良、路線中斷、標指標線不足、人車混流，導致旅客常迷失方向、人車爭道隱藏交通危險。

「鐵路地下化綠園道設置長達15公里的自行車道，成為休閒、通動、觀光重要路線，但騎乘環境真的安全舒適？」張博洋表示，他1月時和港都社區大學、高雄市國際自行車觀光促進會和自行車車友實際騎乘綠園道自行車道，發現眾多設施對旅客很不友善，也有自行車影音創作者拍攝影片稱是綠園道自行車道是「外地人迷航篇」。

民眾發現，綠園道自行車道行經凱旋青樹社宅路口時會遇到兩條岔路，沒有明確指示下，兩條路會通往2處截然不同的方向，車道沿途經過的多處路口兩側也缺乏指示牌；張博洋表示，就連甫完工的高雄車站天棚自行車道也缺乏牌面，告知行人靠左、單車靠右，未做好人車區隔，導致經常發生小擦撞，天棚上有多處視線死角，地圖導引牌沒有標示周邊景點商圈。

張博洋指出，綠園道自行車道的鋪面不連續，路口行穿線無法順著自行車道，除了會讓民眾迷失方向，民眾騎到路口時甚至有明顯高低差，另側斜坡未做減速設計，夜晚時也有多處缺乏照明，「綠園道自行車道其實就只是長達15公里的馬路，太不友善了」，沿途也沒有如同外縣市廣設的自行車驛站或補給站。

高雄車站體由「自行車友善國家聞名的荷蘭國隊」操刀，雖已導入多項自行車友善設計理念，但張博洋指出車站周邊道路相關設施與設計未能同步完善，例如南北向的自行車友行經站東、站西路時，因缺乏自行車專用道，騎士須向汽機車爭道，部分騎士被迫騎上非人車共用的人行道，不僅需繞行，動線混亂有潛在危險。