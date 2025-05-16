議員提四維行政中心遷高雄車站 陳其邁：可考慮

基進黨高市議員張博洋今天質詢建議，高市府四維行政中心可搬至高雄車站周邊，藉以活化舊城區。高雄市長陳其邁答詢表示，這是可以考慮方向，對周邊發展必有帶動效果。

張博洋今天在市議會總質詢時表示，高雄車站正面臨都更重要時刻，建議高市府考慮將四維行政中心搬遷至高雄車站周邊，帶動高雄下一個世代的重要發展。若參考台中、台北的區域發展規劃，都是由市政府的設置帶動周邊發展，包括台北信義計畫區、台中七期重劃區都是成功案例。

張博洋指出，目前高雄市文化局、交通局、客委會、勞工局、環保局、衛生局等超過14個單位都在高市府四維、鳳山行政中心，各級機關分散狀況影響行政效率。若有新的行政中心除可聚集各局處聯合辦公，四維行政中心若遷出，未來捷運黃線也可結合聯開案。

陳其邁答詢表示，這是很有創意的建議，「我個人也認為這是可以考慮的方向」，行政中心的轉移常會帶動整個城市發展軸線的移轉，這對於大高雄車站周遭發展一定會有帶動效果，但也要考慮財務可行性及實際辦公需求。

陳其邁指出，目前高雄車站的2棟大樓，一棟是商業大樓、一棟是旅館；商業大樓面積是1.6萬坪，四維行政中心是2.8萬坪，也就是一棟商業大樓不足市府使用，若要搬遷到火車站就要另找其他空間，並考慮財政、經費等部分。

此外，陳其邁提到，行政中心若搬至高雄車站周邊也要考慮車站周遭的開發，現在加上高鐵將進到高雄車站的施工案，這些都會讓周遭發展的時程受到影響；市府會利用這段時間加速調整都市計畫，包括都更計畫帶動整體南、北高雄的縫合及發展。