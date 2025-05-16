生育率再提升！台東議員促縣府編列生育前「保養費」

台東縣新生兒人數增加，連續3年全國第一，縣府也都提高相關育兒補助及，提高生育意願，但有議員認為這都是生育後的措施，缺乏生育前的鼓勵方案，促請縣府編列「保養」或「營養」費用，提供年輕男女生育誘因。衛生局表示，男女保健補助費用，將研議可行性。

衛生局長孫國平指出，鼓勵年輕人多生育還是要看為什麼現在不生育的原因？ 並不是生育能力不夠，而是很多因素，就衛生單位來說，可以提供一些醫療上面的協助，假使有生理及心理醫療方面的需求的話，是可以研議協助，至於經費預算補助措施，仍需謹慎評估。

他表示，醫療協助的方面，經過門診醫師判定後，建議如何使用藥，能夠安全的來幫助生理功能，那這是醫療單位是可以協助的部分，那至於心理方面的輔導，衛教方面，心理衛生中心也有提供縣民每年有6次的免費諮詢可以來，也可以幫助年輕人在心理更健全。

縣府持續打造幸福育兒環境，包括育兒生日禮優化、首胎育兒補助提升至4萬元、並搭配幼兒專責醫師制度、推動類公共化托育收費一致、提供月子餐服務、定點臨托等福利，成為全國唯一新生兒人數連續3年正成長的縣市，但這都是生育後的福利，卻少了生育前的鼓勵方案。

今天議會定期會單位工作檢討，議員鄭崗山詢問衛生局時表示，過去國家推動節育政策，大力編列經費補助使用保險套及避孕藥，希望一個家庭2個孩子恰恰好，但現在生育率低，成為國安問題，政府也一直鼓勵生育，卻都是生育後的補助政策，誘因還是缺乏生育前的政策福利。

他強調， 年輕人或新手父母生孩子是好事，他建議衛生局可以向中央反映或爭取經費來編列營養費或保養費的補助，提升健康生活上的情趣，並正面的宣導，鼓勵多恩愛生小孩，未來國力才會增強。