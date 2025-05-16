金門啟動太武山步道工程 縣長陳福海期許朝金質獎邁進
為提升金門觀光環境品質，金門縣政府昨日邀集內政部國家公園署金門國家公園管理處辦理「太武山林間步道系統」與「玉章路鋪面改善工程」開工前現勘，由縣長陳福海親自主持，強調工程品質與施工安全，期盼兩項工程能朝「金質獎」標準邁進。
昨日現勘由陳福海主持，與會者有金管處長鄭瑞昌、秘書蔡立安、海印寺代表林振查、縣府參議許正芳、參議王登緯、城鄉發展處長黃儒新、觀光處副處長洪蘋萱、金門縣文化局副局長何桂泉、民政處副處長陳國興、車船處長何佩舉，以及兩案的施工廠商信邦營造股份有限公司及富郁營造有限公司工地主任，共同確認施工內容、進度安排及交通維管計畫。
金管處指出，「太武山林間步道系統」工程預計改善現有步道環境，串聯太武山古十二奇景，並在重要節點設置休憩空間，營造更適合深度旅遊的體驗；「玉章路鋪面改善工程」則針對路面鋪設與寬度進行調整，提升行車與行人安全與舒適度。施工期間也規劃完善的交通維持方案，以降低對禮佛信眾及遊客的影響。
兩項工程合計經費達新台幣1億5千萬元，連同間接費用總計近2億元，為金管處罕見的大型景觀整建計畫。陳福海表示，該預算是縣府向行政院積極爭取、獲政務委員張景森協助下得以促成，展現中央地方合作推動觀光建設的決心。
陳福海也強調，太武山不僅是金門的重要觀光資源，更具深厚文化與歷史價值，考量金管處預算與人力有限，縣府將配合整建契機，進行風倒木處理、植栽補植、道路景觀營造與服務設施優化等補強工程，讓步道不僅便於通行，更能讓旅人沿途賞景、親近自然、淨化心靈。
他也呼籲施工團隊秉持專業精神與企業責任，謹慎面對山中每一草一木、一磚一石，兼顧施工與環境保護，期待本案完工後成為金門觀光新亮點，展現國家公園管理與地方合作的典範。
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