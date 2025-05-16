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高雄大學特定區破2萬人口 楠梓居民促設國中

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄大學特定區新建案不斷推出，人口已經突破2萬人，地方爭取籌設國中，方便學生就近升學。記者徐白櫻／翻攝
高雄大學特定區新建案不斷推出，人口已經突破2萬人，地方爭取籌設國中，方便學生就近升學。記者徐白櫻／翻攝

台積電陸續在楠梓設廠，外來人口流向左營、楠梓等區，其中高雄大學特定區人口破2萬，但沒有國中，300名國小畢業生需跨區就讀，議員昨天質詢要求市府盡速啟動國中設校計畫。市長陳其邁承諾每半年檢討一次，會據產業變化，以寬鬆標準提早因應規畫。

陳其邁表示，國科會第一階段以籌設高科實驗中學橋頭校區為優先，橋頭跟楠梓是共同生活圈，可嘉惠雙邊就學人口；市府亦會進一步跟國科會協調，研議納入高大特區「文小1」作為實中楠梓校區預定地，並針對兩案綜合評估，優先考量在地學子就學權益。

議員李雅芬會同楠梓區中和、中興及藍田里長爭取高雄大學特定區設立國中，藍田里長謝坤易說，高雄大學特定區人口一直增加，3個里共1萬多戶、2萬多人，但學生需跨區至國昌國中就讀，學校名額供不應求。

李雅芬說，以往約100名學生無法進入援中國小就讀，所幸後來設立藍田國小，不過藍田國小及援中國小每年約300名畢業生須跨區至右昌國中及國昌國中就讀，家長接送不輕鬆，一定要加快「文小1」籌設國中的速度。

她也提及，楠梓人口成長快速，楠梓、楠陽國小與楠梓國中學生日趨飽和，要提早因應。教育局長吳立森說，文小14設校計畫已啟動，文中15收集資料後會展開評估。

國科會 高雄大學 高雄市

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