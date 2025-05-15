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屏東農業大學10年有成 傑出學員分享經驗心得

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣農業大學今年邁入第11屆，今日舉辦記者會邀請歷屆傑出學員齊聚一堂展現成果。記者潘奕言／攝影
屏東縣農業大學今年邁入第11屆，今日舉辦記者會邀請歷屆傑出學員齊聚一堂展現成果。記者潘奕言／攝影

屏東縣農業大學今年邁入第11屆，今日舉辦記者會邀請歷屆傑出學員齊聚一堂展現成果。農業大學10年來已培育1878名學員，多數都留在屏東為農業打拚，縣府希望透過多元化課程與專業訓練，為屏東農業注入新活力，並歡迎有志從農者一起參與。

第11屆屏東縣農業大學規畫多元初階課程，包括農業基礎班、動物科學班、水產養殖科學班。另新住民工作坊今年升級為新住民分班，提供新住民朋友農業課程；屏南半島及原鄉地區辦理特色農業工作坊，展現地方具代表性的特色農業。進階課程則設菁英班，提供專業的品牌經營與市場行銷培訓，升級產業軟實力。

記者會也邀請歷屆傑出學員分享經驗，包括陳怡儒在養殖方面創新技術，打造黃金無毒泰國蝦餐廳品牌；吳東佑獲得113年度屏東南州雙瓜節冠軍；劉懿緯與姐姐一起就讀農業大學，攜手研發特殊品種洋香瓜；陳聖豐返鄉種植紅心芭樂與木瓜，幫農友尋找優質銷售通路；農三代陳禹誠接手種植愛文芒果，都到場分享寶貴經驗與心得。

縣長周春米表示，屏東縣農業大學是培育農業專業人才的重要學習平台，透過成功畢業校友分享，讓有志從農的後進們都更有勇氣迎接挑戰。第11屆農業大學課程融合智慧農業、循環農業、科技應用、農業經營管理等多元領域，培育新世代農業長才。

縣府表示，課程免費，名額有限，歡迎農友及青農們報名，相關資訊可至屏東縣農業大學教育基金會官網、屏東縣農業大學官方Facebook粉絲專頁查詢。

屏東縣農業大學今年邁入第11屆，今日舉辦記者會邀請歷屆傑出學員齊聚一堂展現成果。記者潘奕言／攝影
屏東縣農業大學今年邁入第11屆，今日舉辦記者會邀請歷屆傑出學員齊聚一堂展現成果。記者潘奕言／攝影
屏東縣農業大學今年邁入第11屆，縣府希望透過多元化課程與專業訓練，為屏東農業注入新活力。記者潘奕言／攝影
屏東縣農業大學今年邁入第11屆，縣府希望透過多元化課程與專業訓練，為屏東農業注入新活力。記者潘奕言／攝影

屏東縣 新住民 記者會

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