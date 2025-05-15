北竿機場擴建座談 地方盼興建期間飛機維持起降

立法院交通委員會今天在馬祖舉辦北竿機場擴建說明會，地方多位民代均強調，盼機場跑道擴建期間飛機能維持起降，降低對北竿民生、觀光與就業市場衝擊。

立法院交通委員會今天至北竿鄉考察，由召委、民眾黨立委林國成，與國民黨立委陳雪生，與北竿鄉民意代表、意見領袖等召開「北竿機場擴建工程說明會」，並由民航局於說明北竿機場跑道改善及新航站區擴建工程第1期建設計畫，及北竿機場停車場費率調整情形。

民航局場站工程組組長林宏憲簡報時指出，北竿機場現行跑道僅1150公尺，不僅需起飛限重56人，加上受天候等限制113年平均取消率達16.95%，4月份航班取消率更高達38.2%。

林宏憲說明，第1期工程範圍包括圍堤、開挖造地與跑道整建，目前仍在基礎設計階段，預計於118年起正式動工，並於125年完工。完工後除ATR72-600機型將可全載重起飛，航班取消率更可望降至4.8%，還能夜間起降。

會中，包含國民黨連江縣議員周瑞國、北竿鄉長吳金平、北竿鄉民代表會副主席國民黨籍王芳瑤等，均希望北竿機場擴建期間，班機仍能維持正常起降。且機場若關閉，不僅影響北竿觀光業，更將減少就業機會，對民眾生計衝擊巨大，盼施工前能充分與民間溝通，應有完善配套措施。

民航局長何淑萍於會中強調，北竿機場因起降難度高，駕駛員飛這條航線前需受特殊訓練，也就是以人力管控飛航風險。故民航局對擴建北竿機場的考量，並非投資效益，而是透過改善硬體條件，提升飛航安全。

何淑萍進一步說明，因擴建工程涉及跑道延長，加上施工機具高於跑道端點等因素，勢必影響飛機起降，但須等到細部設計出爐後，才能估算出機場實際封閉期間。工程勢必有黑暗期，但希望能以類似今天會議形式，不斷與北竿民眾溝通。

林國成認為，民航局在執行機場擴建工程細部規劃時，需廣泛納入民眾意見，並隨時透過連江縣政府，告知北竿民眾與北竿鄉公所。陳雪生則說，北竿機場擴建不光為鄉親，而是讓台灣甚至全世界觀光客能到馬祖，故建設勢在必行，但民航局規劃相關配套時，需傾聽民眾需求。