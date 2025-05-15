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衛武營推芭蕾舞劇「吉賽兒」 5/16起深情起舞

中央社／ 高雄15日電

衛武營國家藝術文化中心16日至18日將推出芭蕾舞劇「吉賽兒」，由被譽最會講故事的編舞家阿喀郎．汗（Akram KHAN）攜手英國國家芭蕾舞團，以及奧斯卡金像獎得主葉錦添操刀視覺、服裝。

衛武營今天舉辦「吉賽兒」選粹記者會，藝術總監簡文彬表示，此劇是今夏最精彩芭蕾舞，以挑戰社會不公為主題，重塑「吉賽兒」，在歐美推出後備受「紐約時報」、「泰晤士報」等媒體盛讚；上週在兩廳院5場表演，幾近場場完售。

此劇攜手英國國家芭蕾舞團及葉錦添操刀視覺與服裝，融合印度卡達克與現代舞。簡文彬說，衛武營持續引介國際頂尖芭蕾作品如這次的「吉賽兒」，讓民眾在國內得以就近欣賞當今世界芭蕾舞界潮流佳作，希望藉此喚起民眾對芭蕾關注。

衛武營表示，19世紀推出的「吉賽兒」原著創作靈感源於德國傳說，故事講述農村少女吉賽兒，愛上逃婚隱身為農民的貴族阿爾博特，真相大白後，吉賽兒因極度哀傷而殞命，被森林中幽魂女王要求加入其幽魂陣營，在夜裡誘惑年輕男子狂舞致死，直到某日深夜阿爾博特來到森林，吉賽兒不忍傷害摯愛告知其真相，黎明後阿爾博特逃過一劫，卻也就此與吉賽兒永別。

衛武營表示，此次製作群除葉錦添外，配樂由文森佐．拉馬格納（Vincenzo LAMAGNA）改編原創阿道夫．亞當（Adolphe ADAM）的音樂，在馬克．韓德森（Mark HENDERSON）充滿氛圍的燈光設計，打造出一座受到詛咒的工廠與隱匿於暗處的復仇幽魂。

衛武營說明，阿喀郎．汗目前是英國舞蹈重鎮倫敦沙德勒之井劇院駐院藝術家，被英國「金融時報」形容為「能夠以強大能量表達驚人事物」；2002年雲門舞集創辦人林懷民曾邀請他來台，讓台灣觀眾有機會見證他從新星躍為當代舞壇巨擘。

英國 衛武營

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