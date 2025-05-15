高雄往返鳳山燕巢公車取消寒暑假首班車 引發眾怒

高雄衛武營往義大醫院、樹德科技大學的高雄客運E09鳳山燕巢城市快線，日前宣布平日上午7點的第一班車，寒暑假期間將取消，引起鳳山、大寮等地通勤族崩潰，到時通勤族必須提早半小時出門到左營高鐵站搭車，才能順利準時抵達燕巢，且下班時間原有3班次也喊卡，引起諸多抱怨，連要到義大醫院服務的視障按摩師也大喊不便。

高雄客運E09、E10兩路線合併，班次時間大幅更改，第一班車平日上午7點從捷運衛武營站發車，將在寒暑假期間延後至上午8點，而下午時段原有下午5點15分、2點35分、5點45分可搭乘，寒暑假期間全部取消。造成許多在燕巢義大醫院、樹科大或在鄰近公民營機構上班的通勤族受影響。

「我們被放生了!」在燕巢高雄第二監獄工作的董小姐抱怨的表示，向客運公司反應，對方卻以「人力不足」為由敷衍卸責，她說早上7點第一班次取消，但8點卻可以開2班車，一班從衛武營出發，另一班從草衙站出發，通勤族大受影響；一名在義大醫院服務的醫療人員說，早上八點才從捷運草衙站或衛武營站出發，抵達燕巢已經遲到。

民眾表示，E09鳳山燕巢城市快線在寒暑假時，從燕巢回程班次在下午4點半之後，就要到晚間七點才有車，「相隔太久，整整兩個半小時都沒有班次」，就連固定到醫院提供按摩服務的視障者，更因為首班車取消，增添搭車困難。一名在燕巢橫山國小附近的上班族說,，早上必須改到左營高鐵站搭乘，這樣一大早至少要提前半小時出門搭捷運經美麗島站轉到高鐵站搭車，相當不便。

一名義守大學醫學科技學院的學生也說，寒暑假期間有時要到學校做實驗，仍要搭乘第一班車，臨時通知要改班次，讓大家措手不及，希望市府能幫忙協調，維持原有7點首班車，減少通勤族清晨趕上班、上學的不便。