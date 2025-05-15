快訊

嗆教訓張啓楷這個後輩小子 柯建銘痛批「笨鳥不要學飛」

陳宗彥被控涉性招待判無罪 法官：無法證明「陳董」就是陳宗彥

川普開大絕！曝光與蘋果庫克對話「我不希望你在印度建廠」

高雄往返鳳山燕巢公車取消寒暑假首班車 引發眾怒

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄衛武營往義大醫院、樹德科技大學的高雄客運E09鳳山燕巢城市快線，日前宣布平日上午7點的第一班車，寒暑假期間將取消，引起鳳山、大寮等地通勤族崩潰。圖／讀者提供
高雄衛武營往義大醫院、樹德科技大學的高雄客運E09鳳山燕巢城市快線，日前宣布平日上午7點的第一班車，寒暑假期間將取消，引起鳳山、大寮等地通勤族崩潰。圖／讀者提供

高雄衛武營義大醫院、樹德科技大學的高雄客運E09鳳山燕巢城市快線，日前宣布平日上午7點的第一班車，寒暑假期間將取消，引起鳳山、大寮等地通勤族崩潰，到時通勤族必須提早半小時出門到左營高鐵站搭車，才能順利準時抵達燕巢，且下班時間原有3班次也喊卡，引起諸多抱怨，連要到義大醫院服務的視障按摩師也大喊不便。

高雄客運E09、E10兩路線合併，班次時間大幅更改，第一班車平日上午7點從捷運衛武營站發車，將在寒暑假期間延後至上午8點，而下午時段原有下午5點15分、2點35分、5點45分可搭乘，寒暑假期間全部取消。造成許多在燕巢義大醫院、樹科大或在鄰近公民營機構上班的通勤族受影響。

「我們被放生了!」在燕巢高雄第二監獄工作的董小姐抱怨的表示，向客運公司反應，對方卻以「人力不足」為由敷衍卸責，她說早上7點第一班次取消，但8點卻可以開2班車，一班從衛武營出發，另一班從草衙站出發，通勤族大受影響；一名在義大醫院服務的醫療人員說，早上八點才從捷運草衙站或衛武營站出發，抵達燕巢已經遲到。

民眾表示，E09鳳山燕巢城市快線在寒暑假時，從燕巢回程班次在下午4點半之後，就要到晚間七點才有車，「相隔太久，整整兩個半小時都沒有班次」，就連固定到醫院提供按摩服務的視障者，更因為首班車取消，增添搭車困難。一名在燕巢橫山國小附近的上班族說,，早上必須改到左營高鐵站搭乘，這樣一大早至少要提前半小時出門搭捷運經美麗島站轉到高鐵站搭車，相當不便。

一名義守大學醫學科技學院的學生也說，寒暑假期間有時要到學校做實驗，仍要搭乘第一班車，臨時通知要改班次，讓大家措手不及，希望市府能幫忙協調，維持原有7點首班車，減少通勤族清晨趕上班、上學的不便。

交通局表示，E09公車路線因駕駛長缺員因素，交通局針對部分較無效率班次優化，在寒暑假期間調整班次，目前尚在檢討中，民眾反映首班車區小部分，交通局將協調業者維持首班車發車時間，以確保民眾能準時上班，回程班次部分也會參考民眾意見通盤調整。

高雄衛武營往義大醫院、樹德科技大學的高雄客運E09鳳山燕巢城市快線，日前宣布平日上午7點的第一班車，寒暑假期間將取消，引起鳳山、大寮等地通勤族崩潰。圖／讀者提供
高雄衛武營往義大醫院、樹德科技大學的高雄客運E09鳳山燕巢城市快線，日前宣布平日上午7點的第一班車，寒暑假期間將取消，引起鳳山、大寮等地通勤族崩潰。圖／讀者提供

義大 衛武營 通勤族

延伸閱讀

通勤族注意！「Zespri營養快充站」免費請吃奇異果

高雄高大特區人口破2萬 地方爭取設國中或科實中楠梓校區

台61線南延高雄 地方盼採高架串聯國道10號高速公路

快訊／明天要開唱 陳奕迅染病突宣布高雄演唱會延期！

相關新聞

台61線南延高雄 地方盼採高架串聯國道10號高速公路

台61線西濱快速道路將南延高雄，議員宋立彬今天質詢指出，台61在台南可連接台86，高雄卻是規畫銜接台17線，對於沿海地區...

高雄市長初選「選邊站」菊系議員率先表態挺賴瑞隆

民進黨高雄4位立委爭取2026年高雄市長提名，前鎮小港選區議員黃彥毓率先張掛他與立委賴瑞隆合體看板，公開表態支持。黃彥毓...

變壓器故障影響高雄左營721戶 目前仍有68戶斷電

高雄市左營區自由二路、明誠二路、辛亥路與明華一路一帶，今天下午2時許有721戶因變壓器故障而停電。台電獲報後派人搶修，下...

高雄往返鳳山燕巢公車取消寒暑假首班車 引發眾怒

高雄衛武營往義大醫院、樹德科技大學的高雄客運E09鳳山燕巢城市快線，日前宣布平日上午7點的第一班車，寒暑假期間將取消，引...

高雄高大特區人口破2萬 地方爭取設國中或科實中楠梓校區

台積電楠梓設廠陸續啟動，外來人口主要流向左營、楠梓，高雄大學特定區人口破2萬，沒有國中，國小300名畢業生需要跨區就讀，...

高市綠議員掛看板支持賴瑞隆 陳其邁：初選正常現象

民進黨高市議員黃彥毓掛看板表態支持立委賴瑞隆競選下屆高雄市長，市長陳其邁今天表示，每陣營都有支持者也包括民代，這個是初選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。