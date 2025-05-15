高雄高大特區人口破2萬 地方爭取設國中或科實中楠梓校區

台積電楠梓設廠陸續啟動，外來人口主要流向左營、楠梓，高雄大學特定區人口破2萬，沒有國中，國小300名畢業生需要跨區就讀，市議員李雅芬要求市府利用「文小1」預定地，盡早籌設國中或作為科實中楠梓校區。市長陳其邁承諾，每半年檢討一次，會依據產業變化提早規畫。

議員李雅芬會同楠梓區中和、中興及藍田里長爭取高雄大學特定區成立國中。藍田里長謝坤易說，高雄大學特定區的人口一直增加，3個里共1萬多戶、2萬多人，學生要跨區至國昌國中就讀，名額供不應求。

李雅芬指出，以往約100位學生無法進入援中國小就讀，所幸後來設立藍田國小，不過藍田國小及援中國小每年約有300名畢業生必須跨區至右昌國中及國昌國中就讀，家長接送不輕鬆，要加快「文小1」籌設國中的速度。

市長陳其邁表示，市府每半年會針對楠梓區及左營區學區進行檢討，密切關注台積設廠及供應鏈廠商人口增加情況，會以寬鬆標準提早因應及規畫。

此外，高科實驗中學橋頭校區已經確定，李雅芬關切是否有楠梓校區設置時程，並建議「文小1」也可以用來推動科實中楠梓校區。

陳其邁表示，國科會第一階段以籌設實中橋頭校區為優先方向，且橋頭跟楠梓是共同生活圈，可嘉惠雙邊就學人口；會進一步跟國科會協調，研議納入高大特區「文小1」做為科實中楠梓校區的預定地點，市府會針對兩案進行綜合評估，優先考量在地學子就學權益。